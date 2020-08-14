Belarus'ta tüm tartışmalara rağmen seçimin galibi resmen Lukaşenko oldu Belarus'ta çatışmalara neden olan devlet başkanlığı seçiminin galibi resmi sonuçlara göre mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko oldu.

Belarus'ta çatışmalara neden olan devlet başkanlığı seçiminin galibi resmi sonuçlara göre mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko oldu.

Belarus'ta çatışmalara neden olan devlet başkanlığı seçim sonuçlarını Belarus Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi resmen onayladı. Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini 5 dönem 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko kazandı. Lukaşenko'nun resmi olmayan sonuçlara göre başkan olmasının ardından muhalifler sokağa inince çatışmalar yaşandı. Her geçen gün şiddeti artan çatışmalara rağmen Belarus Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi bugün yaptığı açıklamayla seçim sonuçlarını resmiyete döktü. Buna göre mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80.1 oranında oy aldı. Seçimlerden sonra güvenlik gerekçesiyle Litvanya'ya sığınan Svetlana Tihanovskaya yüzde 10.12, Anna Kanopatskaya yüzde 1.67, Andrey Dmitriyev yüzde 1.2 ve Sergey Çeçeren yüzde 1,14 oy aldı. Seçmenin yüzde 4.59'u sandıklarda boş oy kullandı.

Muhalif adaydan Lukaşenko'ya çağrı

Mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun en güçlü rakibi olan ve seçimlerde 10.12 düzeyinde oy alan Svetlana Tihanovskaya güvenlik gerekçesiyle sığındığı Litvanya'dan bir açıklama yayınladı. Litvanya basını üzerinden Belarus lideri Lukaşenko'ya çağrı yapan muhalif aday uzlaşı mesajı gönderdi. Svetlana Tihanovskaya yaşanan çatışmalardan sonra sorunun çözümü için Lukaşenko hükümeti ile masaya oturabileceklerini söylerken, ayrıca Belarus sokaklarında yaşanan şiddetli çatışmalara değinerek her 2 tarafa itidal çağrısı yaptı.

Lukaşenko'dan genel grev tepkisi

Belarus'ta yaşanan bu gelişmelerin ardından resmen yeniden başkanlığı tescil edilen Aleksandr Lukaşenko bugün yeni bir açıklama yaptı. Ülkede her alanda muhalefetin genel grev çağrılarını değerlendiren Lukaşenko herkesin işe gitmeme konusunda özgür olduğunu, kimseyi zorla çalıştıramayacaklarını fakat genel grevin ancak ABD, Kanada, Rusya ve Almanya gibi ülkelere yarayacağını, üretimde yaşanacak olan eksikliklerin yabancı ülke mallarıyla giderilmesi gerekeceğini ve bu durumda Belarus ekonomisinde sorunlar yaşanabileceğini söyledi. - MİNSK

Kaynak: İHA