Belarus'ta seçimlerin ardından protestolar devam ediyor Belarus'ta seçimlerin ardından protestolar devam ediyorSonat KEREMKIEV, (DHA) ? Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolar yedinci gününde de devam etti.

Belarus'ta seçimlerin ardından protestolar devam ediyor

Sonat KEREMKIEV, (DHA) ? Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolar yedinci gününde de devam etti. Başkent Minsk'te dün on binlerce kişi gösteriler sırasında hayatını kaybeden bir eylemciyi anmak için kent merkezinde toplandı.

Belarus'ta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun büyük farkla kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla başlayan protestolar sürüyor. 10 Ağustos'ta göstericilerle polis arasında yaşanan çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Aleksandr Taraykovskiy adlı eylemciyi anmak için dün Minsk'te on binlerce kişi sokağa çıktı. Lukaşenko aleyhine slogan atan göstericiler, Taraykovskiy'nin hayatını kaybettiği noktaya çiçekler bıraktı. Ulusal Devlet Televizyon ve Radyo Kurumunun önünde de gösteri düzenlendi. Ülkenin diğer kentlerinde de protestolar devam etti.

LUKAŞENKO'DAN İŞTEN ÇIKARMA TEHDİDİ

Ülkeyi saran protesto dalgasına fabrika işçilerinden de destek geldi. Birçok büyük devlet fabrikasında grevler düzenlenirken, sağlık personelleri de dahil bazı kamu çalışanları da muhalif göstericilerin yanında yer aldı. Grevlere tepki gösteren Lukaşenko, 'Politikanın dışında olması gereken bir işçi, gösteri için sokağa çıkıyorsa, demek ki işçi değildir. Gitsinler. Ama bundan sonra fabrikalarda onlara yer olmaz' ifadelerini kullandı.

'RUSYA DESTEK SAĞLAMAYA HAZIR'

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, talep etmeleri halinde Rusya'nın ülkesinin güvenliği için destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Lukaşenko, Rusya ile ülkesi arasında Birlik Devleti ve ayrıca Ortak Güvenlik Anlaşması olduğunu hatırlatarak, güvenliğin tehlikede olması durumunda bu anlaşmaların gündeme geleceğini vurguladı. Belta ajansının haberine göre, Putin ile görüşmesi öncesi başkent Minsk'te katıldığı bir toplantıda konuşan Lukaşenko, Belarus'a karşı saldırı var. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmem gerekiyor, çünkü bu sadece Belarus'a yönelik bir tehdit değil dedi. Belarus'u kurtarmanın, tüm bölgeyi ve müttefik devleti kurtarmak anlamına geldiğini belirten Belarus lider, Eğer Belarus dayanamazsa, bu dalga oraya (Rusya'ya) uzanacak? diye konuştu. Göstericilerin arkasında 'dış güçler' olduğu iddiasını yineleyen Lukaşenko, ülkesinde 'renkli devrim' yapılmak istendiğini öne sürdü.

'ÜLKEYİ KİMSEYE VERMEYECEĞİZ'

Belarus'un bağımsızlığını koruma sözü veren Lukaşenko, 'Ülkeyi kimseye vermeyeceğiz. Durumu kontrol altında tutuyoruz. Eğer başkanın zayıfladığını, kaçacağını, hastalandığını, öleceğini düşünüyorlarsa, çok beklerler' dedi.

'BELARUS ULUSAL KURTULUŞ CEPHESİ' KURULDU

Öte yandan, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylığı kabul edilmeyen, ardından tutuklanacağını öne sürerek Belarus'u terk eden muhalif lider Valeriy Tsepkalo, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 'Belarus Ulusal Kurtuluş Cephesi'ni kurduklarını duyurdu. Bu arada Rusya'nın, Valeriy Tsepkalo'yu arananlar listesine aldığı bildirildi. Muhalefetin devlet başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya ise seçimlerin ardından gittiği Litvanya'da yaptığı açıklamada, seçimlerin yenilenmesini istemediklerini, Lukaşenko'nun iktidarı kendilerine devretmesini talep ettiklerini söyledi.

AB'DEN BELARUS'A YAPTIRIM KARARI

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a yönelik yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. Czaputowicz, yaptırımların sıradan insanları kapsamayacağını, yalnızca ülkenin yöneticilerine yönelik olacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuyla ilgili AB ile ortak hareket edeceklerini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kiev'in Belarus seçimleriyle ilgili AB'nin pozisyonunu desteklediği belirtilerek, Belarus güvenlik güçlerinin gösterilere katılan vatandaşlara, medya mensuplarına ve yabancı ülke vatandaşlarına yönelik sert tutumunun endişe verici olduğu ifade edildi.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oyla Lukaşenko'nun kazandığını, muhalefetin adayı Svetlana Tihanovskaya'nın yüzde 10,1 oy aldığını açıkladı.

Kaynak: DHA