Belarus'ta seçimlerin ardından protestolar devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belarus'ta seçimlerin ardından protestolar devam ediyor

Belarus'ta seçimlerin ardından protestolar devam ediyorSonat KEREMKIEV, (DHA) ? Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolar yedinci gününde de devam etti.

16.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:42

Belarus'ta seçimlerin ardından protestolar devam ediyor

Sonat KEREMKIEV, (DHA) ? Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolar yedinci gününde de devam etti. Başkent Minsk'te dün on binlerce kişi gösteriler sırasında hayatını kaybeden bir eylemciyi anmak için kent merkezinde toplandı.

Belarus'ta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun büyük farkla kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla başlayan protestolar sürüyor. 10 Ağustos'ta göstericilerle polis arasında yaşanan çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Aleksandr Taraykovskiy adlı eylemciyi anmak için dün Minsk'te on binlerce kişi sokağa çıktı. Lukaşenko aleyhine slogan atan göstericiler, Taraykovskiy'nin hayatını kaybettiği noktaya çiçekler bıraktı. Ulusal Devlet Televizyon ve Radyo Kurumunun önünde de gösteri düzenlendi. Ülkenin diğer kentlerinde de protestolar devam etti.

LUKAŞENKO'DAN İŞTEN ÇIKARMA TEHDİDİ

Ülkeyi saran protesto dalgasına fabrika işçilerinden de destek geldi. Birçok büyük devlet fabrikasında grevler düzenlenirken, sağlık personelleri de dahil bazı kamu çalışanları da muhalif göstericilerin yanında yer aldı. Grevlere tepki gösteren Lukaşenko, 'Politikanın dışında olması gereken bir işçi, gösteri için sokağa çıkıyorsa, demek ki işçi değildir. Gitsinler. Ama bundan sonra fabrikalarda onlara yer olmaz' ifadelerini kullandı.

'RUSYA DESTEK SAĞLAMAYA HAZIR'

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, talep etmeleri halinde Rusya'nın ülkesinin güvenliği için destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Lukaşenko, Rusya ile ülkesi arasında Birlik Devleti ve ayrıca Ortak Güvenlik Anlaşması olduğunu hatırlatarak, güvenliğin tehlikede olması durumunda bu anlaşmaların gündeme geleceğini vurguladı. Belta ajansının haberine göre, Putin ile görüşmesi öncesi başkent Minsk'te katıldığı bir toplantıda konuşan Lukaşenko, Belarus'a karşı saldırı var. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmem gerekiyor, çünkü bu sadece Belarus'a yönelik bir tehdit değil dedi. Belarus'u kurtarmanın, tüm bölgeyi ve müttefik devleti kurtarmak anlamına geldiğini belirten Belarus lider, Eğer Belarus dayanamazsa, bu dalga oraya (Rusya'ya) uzanacak? diye konuştu. Göstericilerin arkasında 'dış güçler' olduğu iddiasını yineleyen Lukaşenko, ülkesinde 'renkli devrim' yapılmak istendiğini öne sürdü.

'ÜLKEYİ KİMSEYE VERMEYECEĞİZ'

Belarus'un bağımsızlığını koruma sözü veren Lukaşenko, 'Ülkeyi kimseye vermeyeceğiz. Durumu kontrol altında tutuyoruz. Eğer başkanın zayıfladığını, kaçacağını, hastalandığını, öleceğini düşünüyorlarsa, çok beklerler' dedi.

'BELARUS ULUSAL KURTULUŞ CEPHESİ' KURULDU

Öte yandan, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylığı kabul edilmeyen, ardından tutuklanacağını öne sürerek Belarus'u terk eden muhalif lider Valeriy Tsepkalo, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 'Belarus Ulusal Kurtuluş Cephesi'ni kurduklarını duyurdu. Bu arada Rusya'nın, Valeriy Tsepkalo'yu arananlar listesine aldığı bildirildi. Muhalefetin devlet başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya ise seçimlerin ardından gittiği Litvanya'da yaptığı açıklamada, seçimlerin yenilenmesini istemediklerini, Lukaşenko'nun iktidarı kendilerine devretmesini talep ettiklerini söyledi.

AB'DEN BELARUS'A YAPTIRIM KARARI

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a yönelik yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. Czaputowicz, yaptırımların sıradan insanları kapsamayacağını, yalnızca ülkenin yöneticilerine yönelik olacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuyla ilgili AB ile ortak hareket edeceklerini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kiev'in Belarus seçimleriyle ilgili AB'nin pozisyonunu desteklediği belirtilerek, Belarus güvenlik güçlerinin gösterilere katılan vatandaşlara, medya mensuplarına ve yabancı ülke vatandaşlarına yönelik sert tutumunun endişe verici olduğu ifade edildi.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oyla Lukaşenko'nun kazandığını, muhalefetin adayı Svetlana Tihanovskaya'nın yüzde 10,1 oy aldığını açıkladı.

Belarus'ta seçimlerin ardından protestolar devam ediyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi Güncel
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü Güncel
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim Güncel
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki...
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Magazin
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu Spor
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi
Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Donald Trump Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Yeşim Salkım Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Fuat Çapa Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Belarus'ta seçimlerin ardından protestolar devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 11:42:45. #1.14#
title