Belarus'ta seçim sonuçlarını protesto etmek üzere izinsiz gösteriler tekrar başladı
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Belarus'ta seçim sonuçlarını protesto etmek üzere izinsiz gösteriler tekrar başladı

Belarus'ta kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasını protesto etmek için göstericiler yine sokaklara çıktı.

Belarus'ta seçim sonuçlarını protesto etmek üzere izinsiz gösteriler tekrar başladı
10.08.2020 23:23 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:23

Belarus'ta kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasını protesto etmek için göstericiler yine sokaklara çıktı.

Başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde dün gece izinsiz gösteriler yapan protestocular ikinci gün tekrar gösteri yapmaya başladı.

Polis şehrin meydanlarında ve ana caddelerinde toplanmaya çalışan göstericileri dağıtırken, bazı bölgelerde Belarus İçişleri Bakanlığına bağlı terörle mücadelede görev yapan özel kuvvetlerin protestoculara müdahale ettiği görüldü.

Göstericileri dağıtmak için ses ve gaz bombası kullanan polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı. Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Brest şehrinde bazı caddelerde izinsiz gösterileri dağıtmaya çalışan güvenlik güçlerine protestocuların işaret fişeği attığı ifade edildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı dün akşamki gösterilerde 3 binin üzerinde protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı.

Polisin müdahalesi esnasında çıkan olaylarda, 50'den fazla protestocu ile 39 polisin yaralandığı bildirilmişti.

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy alarak seçimin galibi olmuştu.

Kaynak: AA

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