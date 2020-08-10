Belarus'ta seçim sonrası tansiyon yükseldi
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Belarus'ta seçim sonrası tansiyon yükseldi

Belarus'ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasını protesto edenler Minsk'te eylem düzenledi.

Belarus'ta seçim sonrası tansiyon yükseldi
10.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:06

Belarus'ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasını protesto edenler Minsk'te eylem düzenledi.  Sokağa dökülen muhalifler polisle çatıştı.

Belarus'ta, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklandı. Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından birçok şehirde protesto gösterileri düzenlendi. Başkent Minsk'te göstericilerle polis çatıştı. Merkez Seçim Komisyonu, kesinleşmeyen sonuçlara göre, Lukaşenko'nun yüzde 80,23 oy ile seçimin galibi olduğunu açıkladı. Yüzde 9,9 oy aldığı açıklanan, muhalefetin tek güçlü adayı Svetlana Tihanovskaya ise seçimi kendisinin kazandığını ileri sürdü.

GÖSTERİCİLER BARİKAT KURDU

Seçimlerin ardından başta başkent Minsk olmak üzere bazı şehirlerde sonuçları protesto etmek isteyen göstericiler sokağa döküldü. Tut.by sitesinin paylaştığı görüntülerde güvenlik güçlerinin protestoculara müdahale ettiği, göstericilerle polis arasında çatışma yaşandığı görüldü.

POLİS SES BOMBASI ATTI

Rus ve Belarus medyası, güvenlik güçlerinin bazı protestocuların üzerine ses bombası attığını ve yaralananlar olduğunu duyurdu. Polisin olaylarda tazyikli su, plastik mermi ve biber gazı da kullandığı belirtildi. Minsk'in merkezinde binlerce göstericinin toplanarak Lukaşenko aleyhine sloganlar attıkları ve polise taş attıkları, çöp konteynerleri ile barikatlar kurulduğu, çıkan olaylarda gözaltına alınanlar olduğu bildirildi. Bazı caddelerin trafiğe kapatıldığı belirtildi.

'CEZAEVİ ARACI GÖSTERİCİLERİN ARASINA DALDI'

Minsk'te bir cezaevi aracının göstericilerin arasına dalması sonucu en az bir kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca Maşerov ve Storojovskaya caddelerinin kesiştiği noktada patlamalar yaşandığı, gökyüzüne dumanlar yükseldiği iddia edildi.

TİHANOVSKAYA: POLİSE VE ORDUYA SESLENİYORUM

Seçimlerde Lukaşenko'nun karşısındaki en güçlü aday olan Svetlana Tihanovskaya, hem destekçilerine hem de polise ve orduya seslenerek, gösterilerdeki şiddeti sonlandırmaları çağrısı yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: DURUM KONTROL ALTINDA

Belarus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise başkent Minsk'te güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve izinsiz gösterilerin kontrol altına alındığı belirtildi. Tass ajansına konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı ses bombası kullandığını ve gözaltına alınanlar olduğunu doğruladı.'Vesna' adlı insan hakları örgütü, gösteriler sırasında ülke genelinde aralarında seçim gözlemcilerinin, aktivistlerin ve gazetecilerin de olduğu 170 kişinin gözaltına alındığını iddia etti. Belarus Soruşturma Komitesi, izinsiz gösteriler ve güvenlik güçlerine karşı şiddet uygulanmasıyla ilgili dava açıldığını duyurdu. Açıklamada, gösterilerin organizatörleri ve katılımcılarının 8 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi. Belarus'ta seçimlerden önce Rus Wagner grubuna bağlı paralı asker oldukları iddia edilen 33 Rus vatandaşı gözaltına alınmıştı. Devlet Başkanı Lukaşenko, iç karışıklık çıkarmak için 200 yabancı militanın ülkeye giriş yaptığını ileri sürmüştü. Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerini, sandık çıkış anketlerine göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko büyük farkla kazandı.

Kaynak: DHA

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