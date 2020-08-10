Belarus'ta seçim protestolarında 3 bin kişi gözaltına alındı Belarus İçişleri Bakanlığı, devlet başkanlığı seçimlerinden sonra dün ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Belarus İçişleri Bakanlığı, devlet başkanlığı seçimlerinden sonra dün ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Protestolarla ilgili konuşan Belarus lideri Lukaşenko, "Eğer yasaları ihlal ederseniz, cevap veririz" dedi.

Belarus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülke genelindeki izinsiz toplu gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı" denildi. Minsk'te yaklaşık bin, diğer kentlerde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 50'den fazla göstericinin ve 39 polisin yaralandığı açıklandı.

LUKAŞENKO: YUMUŞAK KARŞILIK VERDİK

Olayların ardından Devlet Başkanı Lukaşenko'dan ilk açıklama geldi. Belta ajansının haberine göre, protestoculara karşı baskı uygulanmadığını belirten Lukaşenko, "Eğer yasaları ihlal ederseniz, cevap veririz. Zaten yumuşak karşılık verdik. Dürüst olacağım, güvenlik güçlerini hep tuttuk" dedi. Belarus Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı ilk sonuçlara göre, devlet başkanlığı seçimlerinde Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,23, Svetlana Tihanovskaya yüzde 9,9, Anna Kanopatskaya yüzde 1,8, Andrey Dmitriyev yüzde 1,04, Sergey Çereçen yüzde 1,13 oy aldı. Seçmenlerin yüzde 6,02'si hiçbir adaya oy vermedi.

TİHANOVSKAYA: SEÇİM SONUCUNA İTİRAZ EDECEĞİZ

Seçimleri kedisinin kazandığını ileri süren Tihanovsaya, Lukaşenko'dan 'iktidarı barışçıl biçimde devretmesini' talep etti. Tihanovskaya'nın seçim merkezinden yapılan açıklamada sonuçlara itiraz etmeye hazırlandıkları belirtildi. Belarus'ta dün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başta başkent Minsk olmak üzere bazı kentlerde protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Kaynak: DHA