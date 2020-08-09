Belarus'ta sandık çıkış anketlerine göre seçimin galibi Lukaşenko
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Belarus'ta sandık çıkış anketlerine göre seçimin galibi Lukaşenko

Belarus'ta bugün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko büyük farkla sandıktan birinci çıktı.

Belarus'ta sandık çıkış anketlerine göre seçimin galibi Lukaşenko
09.08.2020 23:10 | Son Güncelleme: 09.08.2020 23:31

Belarus'ta bugün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko büyük farkla sandıktan birinci çıktı.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erdi. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina, kesinleşmeyen sonuçlara göre, Lukaşenko'nun yüzde 82 oy aldığını açıkladı. Yermoşina, resmi sonuçları cuma günü açıklamayı umduklarını söyledi. Ulusal sandık çıkış anketine ise Lukaşenko'nun oy oranı yüzde 79,7 olarak yansıdı. Bu ankete göre Svetlana Tihanovskaya yüzde 6,8, Anna Kanopatskaya yüzde 2,3, Andrey Dmitriyev yüzde 1,1, Sergey Çereçen yüzde 0,9 oy aldı. Seçmenlerin yüzde 9,2 ise hiçbir adaya oy vermedi. Seçimlere katılım oranı saat 18.00 itibarıyla yüzde 79,01 oldu. Belarus'ta 1994 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Lukaşenko, 2015'teki son seçimlerde yüzde 83,49 oy alarak seçilmişti.


Kaynak: DHA

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