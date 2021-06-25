Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalifler ev hapsine alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalifler ev hapsine alındı

Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalifler ev hapsine alındı
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Belarus Soruşturma Komitesi, Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle Minsk'e acil iniş yapan Ryanair'e ait uçakta gözaltına alınan muhalifler Belarus vatandaşı Roman Protaseviç ve Rus vatandaşı Sofiya Sapega'nın ev hapsine alındığını bildirdi.

Belarus Soruşturma Komitesi, Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle Minsk'e acil iniş yapan Ryanair'e ait uçakta gözaltına alınan muhalifler Belarus vatandaşı Roman Protaseviç ve Rus vatandaşı Sofiya Sapega'nın ev hapsine alındığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, Protaseviç ve Sapega'nın suçlandığı konularla ilgili tutarlı itiraflar içeren ifade verdiği ve soruşturmada mahkeme sürecine kadar güvenlik görevlileri ile iş birliği yapacaklarına dair başvuruda bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, başvurunun incelenmesinden sonra ihtiyat tedbirinin değiştirilerek sanıkların gözaltı merkezinden ev hapsine alındığı bildirildi.

Protaseviç ve Sapega hakkında soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Ryanair yolcu uçağı olayı

Atina'dan Vilnius'e 23 Mayıs'ta seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçağı, Belarus hava sahasındayken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmıştı. Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç ile bir muhalif sosyal medya hesabından güvenlik güçleri ile ilgili kişisel veriler dağıtmakla suçlanan Rus vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

Uçakta yapılan aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Kalbine 13 santim korkuluk giren çocuğa sedye üzerinde hayat kurtaran müdahale
Kalbine 13 santim korkuluk giren çocuğa sedye üzerinde hayat kurtaran müdahale
Rusya, İngiliz gemisine uyarı ateşi açma görüntülerini yayınladı
Rusya, İngiliz gemisine uyarı ateşi açma görüntülerini yayınladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Meral Akşener Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı Halit Ergenç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Şenol Güneş Emre Kocadağ Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalifler ev hapsine alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 18:34:58. #1.15#

title