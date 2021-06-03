Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, yasa dışı eylemleri organize ettiği suçlamasını kabullendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, yasa dışı eylemleri organize ettiği suçlamasını kabullendi

Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, yasa dışı eylemleri organize ettiği suçlamasını kabullendi
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Belarus'ta bomba ihbarı üzerine acil iniş yapan Ryanair'e ait yolcu uçağında yakalanan muhalif blog yazarı Roman Protaseviç, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi Minsk'te 3 gün boyunca kaos yaşanmasına neden olan ayaklanmaları organize ettiklerine yönelik suçlamayı kabul ettiğini söyledi.

Belarus'ta bomba ihbarı üzerine acil iniş yapan Ryanair'e ait yolcu uçağında yakalanan muhalif blog yazarı Roman Protaseviç, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi Minsk'te 3 gün boyunca kaos yaşanmasına neden olan ayaklanmaları organize ettiklerine yönelik suçlamayı kabul ettiğini söyledi.

Protaseviç, Belarus ONT televizyon kanalına verdiği röportajda, Belarus'taki muhalif eylemleri yurt dışından nasıl organize ettiklerini, kimlerin destek verdiğini ve muhalifler hakkında açıklamalarda bulundu.

Röportajı gönüllü olarak verdiğini söyleyen Protaseviç, röportaj sonrasında kendisini muhaliflerin kınayacağını, destek eylemlerine son vereceğini ancak kendisi için bunun fark etmeyeceğini dile getirdi. Protaseviç, "Gerçekten yanlışlarımı düzeltmek için her şeyi yapmak istiyorum." dedi.

Belarus'ta geçen yıl 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi akşamı başlayan yasa dışı protesto eylemlerini organize ettiğini kabul eden Protaseviç, "Yasa dışı eylemleri organize etme ile ilgili suçumu kabul ediyorum. Minsk'in 3 gün boyunca kaos yaşaması ve sokaklarda ayaklanmaların başlatılmasına yardımcı olmaya yönelik çağrılar yayımladım." şeklinde konuştu.

Yasa dışı muhalif eylemlerin organizasyonunu yapan diğer isimleri de açıklayan Protaseviç, yurt dışında bulunan öncü muhaliflerin kendi aralarında çatışma içerisinde olduğunu ve bazılarının para kazanma hedefiyle hareket ettiğini savundu.

Muhaliflere Rusya dahil yurt dışından maddi yardım

Litvanya'da yaşayan eski Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya dahil muhalif isimlerin yurt dışında nasıl finanse edildiğine yönelik bilgiler veren Protaseviç, bu kimselere Litvanya halkından alınan vergilerden kaynak ayrıldığını, bazı iş adamlarından oluşan sponsorların da destek verdiğini ileri sürdü.

Polonya hükümetinin doğrudan Varşova'da bulunan muhalif sosyal medya hesabı ve muhalefetin merkezini maddi olarak desteklediğini öne süren Protaseviç, Belarus'taki yasa dışı eylemleri yönlendiren, Varşova'dan yönetilen sosyal medya hesabına Rusya'dan da maddi yardım geldiğini anlattı.

Önceden söz konusu telegram kanalının giderlerini reklam gelirleri ile karşıladıklarını söyleyen Protaseviç, daha sonra Rusya'dan bir büyük firmadan her ay büyük miktarlarda para yardımı geldiğini dile getirdi. Protaseviç, daha sonra bu firmanın sahibi Rus oligarkın Varşova'da bu telegram kanalının diğer yöneticisi ile görüştüğünü bildirdi.

Sosyal medyanın gündemini istihbarat elemanları belirliyordu

Yönettikleri telegram kanalının arkasında istihbarat elemanlarının olduğunu kaydeden Protaseviç, "Gündemi istihbarat elemanları belirliyordu. Planlar, ortak stratejiler vesaire. Bunlar açıkça uzmanların işi. Belaruslu muhalefetin uzmanları nasıl olabilir ki? Bunların çoğunluğu kara para aklayıcıları." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Protaseviç, bir süre önce ülkede darbe planlayan kişiler ile eski Cumhurbaşkanı adayı Tikhanovskaya arasında aracılık yaptığını da açıkladı.

Ryanair yolcu uçağı olayı

Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklanmış, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından uçak Minsk Havalimanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.???????

Bu olayın ardından AB, Belarus'tan gelen uçaklara hava sahasının kapatılması, Belarus hava sahasının da kullanılmaması kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Son dakika: Fransa'da Çad'dan gelen Air France uçağı bomba ihbarı nedeniyle aranıyor
Son dakika: Fransa'da Çad'dan gelen Air France uçağı bomba ihbarı nedeniyle aranıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 181 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fuat Oktay Muharrem İnce Hasan Polatkan
Magazin Bergen Hadise Müge Anlı İlker Kaleli
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, yasa dışı eylemleri organize ettiği suçlamasını kabullendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 00:08:14. #1.13#

title