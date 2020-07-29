Belarus'ta Rus Wagner'e bağlı 33 paralı askerin yakalandığı açıklandı
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Belarus'ta Rus Wagner'e bağlı 33 paralı askerin yakalandığı açıklandı

Belarus'ta güvenlik güçlerinin Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı askeri yakaladığı bildirildi.

Belarus'ta Rus Wagner'e bağlı 33 paralı askerin yakalandığı açıklandı
29.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:02

Belarus'ta güvenlik güçlerinin Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı askeri yakaladığı bildirildi.

BELTA haber ajansının güvenlik güçleri kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, 9 Ağustos'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanya sürecini istikrarsızlığa uğratmak için 200'den fazla militanın ülkeye gelişi ile ilgili istihbarat alındığı aktarıldı.

Ülkeye giriş yapan Rusların her birinin yanlarında küçük bir el bagajı ile araca birkaç kişi tarafından yüklenebilen üç büyük ağır valiz getirdiği belirtilen haberde, 24 Temmuz'u 25 Temmuz'a bağlayan gece Minsk'te bir otele yerleşen bu grubun, 27 Temmuz'da Minsk bölgesinde bir sanatoryuma geçtiği kaydedildi.

Haberde, sanatoryum yönetiminden alınan bilgiye göre ziyaretçilerin Rus turistlere kıyasla "sıra dışı davranışları" ve tek tip askeri tarz kıyafetlerinin dikkati çektiği ifade edilerek, bunun üzerine dün gece yarısı, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) "A grubu" özel timinin İçişleri Bakanlığı güçlerinin desteği ile düzenlediği operasyonda 32 Rus paralı askerinin Minsk yakınlarında gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkenin güneyinde de aynı anda bir paralı askerin daha yakalandığı belirtilen haberde, 33 kişinin kimlik bilgilerine de yer verildi.

Gözaltına alınan bu 33 kişiyle ilgili soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

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