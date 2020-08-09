Belarus'ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Lukaşenko kazandı Belarus'ta bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko seçimi kazandı.

Belarus'ta bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko seçimi kazandı.

Belarus'ta halk bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Seçimde 5 aday yarışırken, yerel saatle 20: 00'de sandıkların kapanması ile oy sayma işlemleri başladı. Merkez Seçim Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 6 milyon 844 bin 932 seçmen 44'ü yurt dışında 5 bin 767 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre ise 26 yıldır Belarus'un başında olan mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko oyların yüzde 79.7'sini alarak seçimi kazandığı bildirildi. Diğer adaylar ise sırasıyla Svetlana Tikhanovskaya oyların yüzde 6,8'ini, Anna Kanopatskaya yüzde 2,3'te, Andrey Dmitriyev yüzde yüzde 1,1 ve Sergey Çereçen ise yüzde 0,9'unu aldığı belirtildi. Seçmenlerin yüzde 9.2'si ise hiçbir adaya oy vermedi. Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi'nin kesin seçim sonuçlarını sabah saatlerine doğru açıklaması bekleniyor. Belarus seçim sistemine göre bir aday oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması halinde seçimleri kazanıyor.

Moskova ve Ukrayna'da protestolar yapıldı

Belarus'ta gerçekleşen seçimlerin yurtdışı ayağında ise kriz baş gösterdi. Başta Rusya olmak üzere birçok ülkedeki konsolosluklara kurulan 44 sandıkta Belaruslular oy kullandı. Belarusluların yoğun olarak yaşadığı ülkeler arasında olan Rusya ve Ukrayna'da ise oy kullanamayan vatandaşlar Lukaşenko'yu protesto etti. Oy kullanmaya yetişemediklerini veya kendilerine farklı gerekçelerle oy kullandırılmadığını iddia eden Belaruslular, Rusya'nın başkenti Moskova ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'de protesto gösterileri düzenledi. Rus ve Ukrayna polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestolarda eylemciler Lukaşenko'ya karşı "Yaşlı adam, yaşlı Belarus" gibi sloganlar attı. Moskova'da gerçekleşen protestolarda gözaltı olmazken Kiev'de bazı protestocuların gözaltına alındı.

Rus paralı asker krizi çözüldü

Geçtiğimiz hafta Belarus'un güneyinde 33 Rus Wagner paralı askeri Belarus istihbaratı tarafından, "cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edeceği" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sandık başında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve Rus Wagner paralı asker krizinin çözüldüğünü açıkladı. Lukaşenko ayrıca Putin'in gözaltındaki paralı askerler ile ilgili detaylı bilgiler içeren mektup gönderdiğini söyleyerek, "Biz, Rusya'yla her zaman işbirliği yapacağız. Her zaman birlikte olacağız" dedi. - MİNSK

Kaynak: İHA