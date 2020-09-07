- Belarus'ta protestoculara polis müdahalesi- Çok sayıda kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Belarus'ta protestoculara polis müdahalesi- Çok sayıda kişi gözaltına alındı

- Belarus'ta protestoculara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Belarus'taki hükümet karşıtı protestolara polis müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

07.09.2020 00:01 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:08

- Belarus'ta protestoculara polis müdahalesi

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

MİNSK - Belarus'taki hükümet karşıtı protestolara polis müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa inen halk protestolara devam ediyor. Muhalifler, 4 Ağustos'ta bugün yapılması planlanan miting için halka çağrıda bulunmuş, mitingin adını ise "Birlik Mitingi" olarak duyurmuştu. Çağrının ardından bugün başkent Minsk'e ülkenin dört bir yanında binlerce kişi gelerek, gösterilere katıldı. Belarus İçişleri Bakanlığı, yürüyüşlerin yasal olmadığını açıklamış, başkentte sıkı önlemler almıştı. Tüm engellere rağmen bir araya gelen binlerce gösterici Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun konutuna doğru yürüdü. Konuta 2 kilometre mesafede polis engeliyle karşılaşan göstericiler, burada Lukaşenko aleyhine sloganlar atarak istifa çağrısında bulundular.

Polis, bugün yapılan yürüyüş sırasında 1'i basın mensubu olmak üzere toplam 76 kişiyi gözaltına almıştı. Muhalifler ise Minsk'in yanı sıra Grodno ve Vitepsk şehirlerinde de gözaltına alınanların olduğunu açıklamıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, protestoların izinsiz olduğunu hatırlatarak gösterilerde bazı kişilerin hafif yaralandığı ve 100 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. Muhalefet tarafından yapılan açıklamada ise, bakanlığın verdiği rakam yalanlanarak, yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Hukukçular, net rakam için veri toplamaya devam ettiklerini aktardı.

Dağılmayan gruba polis müdahalesi

Gösteriler sırasında yağmurun başlaması ile protestoculardan bazıları gösterilerden ayrılırken, bir kısım gösterici ise Lukaşenko'nun konutunun çevresinde gösterilerine devam etti. Belarus polisi tarafından yapılan anonslara uymayan göstericilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi.

- Belarus'ta protestoculara polis müdahalesi- Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Şener Metin Özülkü Demet Akalın Ferhat Göçer
Spor Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Genç Türk Kpss
Şu an buradasınız: - Belarus'ta protestoculara polis müdahalesi- Çok sayıda kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 00:18:16. #1.15#
title