Belarus'ta muhalifler ile iktidar yanlıları aynı anda gösteri yaptı
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Belarus'ta muhalifler ile iktidar yanlıları aynı anda gösteri yaptı

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarını protesto edenler ile Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yanlıları aynı anda gösteriler düzenledi.

Belarus'ta muhalifler ile iktidar yanlıları aynı anda gösteri yaptı
25.08.2020 22:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:05

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarını protesto edenler ile Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yanlıları aynı anda gösteriler düzenledi.

Başkent Minsk'te muhalifler, akşam saatinde Belarus'un bağımsızlığının 29. yıl dönümü organizasyonu adı altında hükümet binası önündeki Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde beyaz ve kırmızı renkteki Belarus'un eski bayrağı ile şarkılar söyleyen protestocular, Lukaşenko karşıtı sloganlar atarak seçimlerin yeniden yapılmasını talep etti.

Güvenlik güçleri gösterilere müdahale etmedi.

Aynı saatte Minsk'te Komarovskiy Pazarı önündeki meydanda toplanan Lukaşenko taraftarları da "ülkenin dağılmasına izin vermeyeceğiz" sloganı ile miting düzenledi.

?Lukaşenko'nun taraftarlarının Belarus bayraklarını taşıdığı mitingde, ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin konuşmalar yapıldı.

Ülkenin diğer şehirlerinde de hem iktidar yanlıları hem de muhalifler ayrı ayrı gösteriler düzenledi.

Hafta başından itibaren protesto eylemlerinin sayısı azalırken, katılımın da oldukça düştüğü görüldü.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

Kaynak: AA

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