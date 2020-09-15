Belarus'ta muhalif lider Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyor
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Belarus'ta muhalif lider Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyor

Belarus'ta siyasi gerilim ve sokak çatışmaları devam ederken ülkenin önemli muhalefet liderlerinden Valery Tsepkalo, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağını açıkladı.

Belarus'ta muhalif lider Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyor
15.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:08

Belarus'ta siyasi gerilim ve sokak çatışmaları devam ederken ülkenin önemli muhalefet liderlerinden Valery Tsepkalo, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağını açıkladı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimleri ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanırken, tartışmalar ve sokak çatışmaları da beraberinde geldi. Hemen hemen her gün protestoların yaşandığı ülkede muhalefetin önemli isimleri yeni hamlelerle Lukaşenko'yu köşeye sıkıştırarak görevi bırakmasını sağlamaya çalışıyor. Son hamle ise 9 Ağustos'taki seçimlerde aday olmasına izin verilmeyen Valery Tsepkalo'dan geldi. Tsepkalo, protestolar sırasında şiddet ve işkence yapıldığına dair birçok delil ve belgelerin toplandığını ve avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapacaklarını söyledi. Tsepkalo, ellerindeki somut delil ve belgelerin Lukaşenko'nun yargılanması için yeterli olacağını savundu.

Avrupa'dan yaptırım beklentisi

Lukaşenko'nun ülke içindeki politikalarını ve mitinglerde protestocuların bastırılmasına yönelik uygulamalarını eleştiren Tsepkalo, Avrupa'nın Lukaşenko'ya ve ailesine mali konularda yaptırım uygulamasının yeterli olacağını söyledi. Tsepkalo, Lukaşenko ve ailesinin kara listeye dahil edilmesiyle tüm dünyada ve Belarus'taki banka hesaplarının dondurulacağını söyledi. - MİNSK

Kaynak: İHA

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