- Belarus'ta Lukaşenko karşıtları yine miting yaptı
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- Belarus'ta Lukaşenko karşıtları yine miting yaptı

- Belarus'ta Lukaşenko karşıtları yine miting yaptı Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko karşıtı muhalifler yine hafta sonu meydanlarda toplanarak protesto gösterilerinde bulundu.

23.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:19

- Belarus'ta Lukaşenko karşıtları yine miting yaptı

MİNSK - Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko karşıtı muhalifler yine hafta sonu meydanlarda toplanarak protesto gösterilerinde bulundu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığını savunan muhalefet üyeleri sokaklara akın ederek protesto gösterisi yaptı. Polisin karşılık vermesiyle birlikte göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında günlerdir süren çatışmalarda ölen ve yaralananlar olunca, batılı ülkeler Aleksandr Lukaşenko'ya karşı tavır aldı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy aldığını ve seçimlerin meşru olduğunu savunarak hem batılı ülkelere hem de protestoculara karşı tepki gösterirken, muhalefet üyeleri ise geri adım atmayarak Lukaşenko'nın istifasını talep etmeye devam ediyor.

Belarus'ta muhalefet üyeleri 9 Ağustos'ta başlayan protesto gösterilerini bugün de sürdürdü. Hafta sonlarında geniş katılımlı mitingler düzenleyen muhalefet yine kalabalık kitlelerle hem çatışmalarda ölenleri andı hem de Lukaşenko'ya karşı istifa talebini yineledi. Çatışmalarda ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, yaralıların durumları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Başkent Minsk'te bulunan Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Yaşasın Belarus, Lukaşenko defol, zafer bizimdir" gibi sloganlar attı. Muhalefet sözcüleri katılımcılara hitaben yaptıkları konuşmada Lukaşenko istifa edene kadar mitinglerine devam edeceklerini söyledi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı miting devam ederken, kalabalık meydandan ayrılmaya başladı.

- Belarus'ta Lukaşenko karşıtları yine miting yaptı

Kaynak: İHA

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