Belarus'ta Kovid-19 vakalarında artış sürüyor Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 48 bin 630'a, ölü sayısı 269'a ulaştı.

Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 48 bin 630'a, ölü sayısı 269'a ulaştı.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 879 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 48 bin 630'a yükseldi.

Ölü sayısı 6 artarak 269'a, sağlığına kavuşanların sayısı da 632 artarak 23 bin 647'ye çıktı.

Şimdiye kadar 622 bin 313 Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, karantina uygulaması ilan edilmemişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede Kovid-19'la mücadelenin henüz sona ermediğini belirterek, "Şimdiye kadar aşırı senaryolardan kaçınmayı başardık, üstelik ülke sınırlarını kapatmadık." ifadelerini kullanmıştı.

Belarus'ta, ilk Kovid-19 vakası 27 Şubat'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 31 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA