Belarus'ta kontrolden çıkan araç alt geçide daldı
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Belarus'ta kontrolden çıkan araç alt geçide daldı

09.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:33
Belarus'ta kontrolden çıkan araç alt geçide daldı

Belarus'un başkenti Minsk'te kontrolden çıkan otomobil yayalar için yapılan alt geçide uçtu.

Belarus'un başkenti Minsk'te kontrolden çıkan otomobil yayalar için yapılan alt geçide uçtu. Kaza anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Belarus'un başkenti Minsk'te Kuibyshev ve Vera Khoruzhei caddelerinin kesiştiği noktada kontrolden çıkan araç, alt geçide uçtu. O anlar trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın yeraltı geçidine düşerek, takla attığı görüldü. Olayda, kimsenin yara almaması mucize olarak nitelendirirken, olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Araç sürücüsünün alkollü olduğu tahmin ediliyor.


Belarus'ta kontrolden çıkan araç alt geçide daldı
Belarus'ta kontrolden çıkan araç alt geçide daldı
Belarus'ta kontrolden çıkan araç alt geçide daldı
Belarus'ta kontrolden çıkan araç alt geçide daldı
Belarus'ta kontrolden çıkan araç alt geçide daldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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