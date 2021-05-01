Belarus'ta işçiler ABD'nin devlet şirketlerine yönelik yaptırım kararlarını protesto etti

Belarus'ta ABD'nin devlet şirketlerine yönelik yaptırım kararları, işçiler tarafından protesto edildi.

Belarus'ta ABD'nin devlet şirketlerine yönelik yaptırım kararları, işçiler tarafından protesto edildi.

Belarus Sendikalar Federasyonunca organize edilen gösteride ABD'nin Minsk Büyükelçiliği önünde bir araya gelen 15 sendikanın temsilcileri ve yaptırım listesine alınan devlet şirketlerinin işçileri, "Yaptırıma hayır" sloganları attı.

Belarus Sendikalar Federasyonu Başkanı Mihail Orda, yaptığı konuşmada, yaptırım kararlarının, Belarus işletmelerinde çalışan 35 bin kişiden fazla işçi ve ailelerini etkileyeceğini söyledi.

Yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunan Orda, sendikalar adına ABD yönetimine gönderilmek üzere hazırladıkları mektubu büyükelçilik yetkililerine verdi.

ABD, 19 Nisan'da "Belarus makamlarının insan haklarını açıkça göz ardı ettikleri" gerekçesiyle 9 devlet şirketine yönelik yeniden yaptırım kararı almıştı. ABD, söz konusu şirketlere daha önce uyguladığı yaptırımları 2015'te kaldırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura