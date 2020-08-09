Belarus'ta halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında
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Belarus'ta halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle ülkede cumhurbaşkanı seçimi için halk sandık başına gitti.

Belarus'ta halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında
09.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:53

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle ülkede cumhurbaşkanı seçimi için halk sandık başına gitti.

Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 milyon 844 bin 932 seçmenin bulunduğu ülkede 44'ü yurt dışında toplam 5 bin 767 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştiriliyor.

Yerel saatle 08.00'da açılan sandıklar akşam 20.00'da kapanacak.

Seçimler yaklaşık 50 bin yerel gözlemci ve 248 yabancı gözlemci tarafından takip ediliyor.

Seçmen listesinde yer alan vatandaşların yarısından fazlasının oylamaya katılması halinde cumhurbaşkanı seçimi geçerli kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı adayı, oylamaya katılan seçmenlerin yarısından fazlasının kendisine oy vermesi durumunda seçilecek. Oyların yarısından fazlasını hiçbir adayın alamaması halinde en yüksek oyu alan iki aday ikinci tura kalacak.

Seçim günü sandığa gidemeyecek seçmenlerin "erken oy verme" işlemi için hafta başından itibaren sandıklar açılmıştı. Son 5 günde oylamaya yüzde 41'in üzerinde katılım gerçekleştiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı için 5 aday yarışıyor

Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun yanı sıra Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev, eski Belarus Parlamentosu alt kanadı Milletvekili Anna Kanopatskaya, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen ve Svetlana Tihanovskaya yarışacak.

Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 defa seçilerek cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Aleksandr Lukaşenko'nun görev süresi, bu yıl sona eriyor.

Lukaşenko, son olarak 2015'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 83,49 oy olarak seçilmişti.

Kaynak: AA

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