Belarus'ta göstericiler cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etti Belarus'ta göstericiler, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla eylem yaptı.

Belarus'ta göstericiler, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla eylem yaptı.

Başkent Minsk'teki Stella Meydanı'nda toplanan göstericiler, sosyal medya aracılığıyla belirlenen güzergahı kullanarak Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve bazı devlet görevlilerinin ikamet ettiği Drozdı Mahallesi'ne doğru yürümek istedi.

Binlerce kişi, yoğun önlem alan güvenlik güçlerinin oluşturduğu Muzafferler Caddesi'ndeki bariyerin önünde bir süre bekledi.

Sık sık dağılmaları uyarısında bulunan polisin müdahale etmediği kalabalık, eylemlerini sonlandırarak dağıldı.

Brest şehrinde ise polis, protestocuları tazyikli su kullanarak dağıttı.

Diğer bazı şehirlerde de protestocular, gösterilerini sona erdirdi.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlatılmıştı. Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA