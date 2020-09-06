Belarus'ta fabrikada yangın
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Belarus'ta fabrikada yangın

Belarus'un Zhlobin şehrindeki bir fabrikada yangın çıktı.

Belarus'ta fabrikada yangın
06.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:07

Belarus'un Zhlobin şehrindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen patlama korku dolu anlara neden olurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, ülkenin Zhlobin şehrindeki Matrosov Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada çıktı. 3 katlı binada çıkan yangın sırasında patlama meydana geldi. Olay yerine gelen çok sayıdaki itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının üç saatte kontrol altına alındığı öğrenildi. Öte yandan fabrikaya ait binanın 2'nci ve 3'üncü katlarının kullanılamaz hale geldiği ifade edilirken, söz konusu olayda şans eseri ölü ya da yaralının olmadığı bildirildi. Yangının neden çıktığı henüz belli olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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