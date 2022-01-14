Belarus'ta eski yılbaşı kutlamaları 2022'ye taşındı - Haberler
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Belarus'ta eski yılbaşı kutlamaları 2022'ye taşındı

AA - Haberler | Güncel

Belarus'un başkenti Minsk'e bağlı Semezhevo köyünde eski yılbaşı kutlama geleceği tüm unsurları ile yaşatıldı.

Belarus'un başkenti Minsk'e bağlı Semezhevo köyünde eski yılbaşı kutlama geleceği tüm unsurları ile yaşatıldı. 13 Ocak'da başlayı 14 Ocak'a kadar süren kutlama geleneği Belarus halk ayini "Caroling Kings" adıyla UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yeralıyor. Caroling Kings töreninin tarihi, Rus çar ordusunun birimlerinin Semezhevo köyünün yakınında durduğu XVIII yüzyıla kadar uzanıyor. Yerel efsaneye göre, eski tarzda (Jülyen takvimi) Yeni Yıl kutlamaları sırasında, askerler ve memurlar avluların etrafında yürüdüler ve sahiplerinin onlara ikram ettiği neşeli bir performans sergilediler.

Belarus'ta eski yılbaşı kutlamaları 2022'ye taşındı

Belarus'ta eski yılbaşı kutlamaları 2022'ye taşındı

Belarus'ta eski yılbaşı kutlamaları 2022'ye taşındı

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