Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri başladı Belarus'ta halk, mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte toplam 5 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor.

Belarus'ta halk, mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte toplam 5 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri için halk sandık başına giderken, Belarus Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, 6 milyon 844 bin 932 kayıtlı seçmen bugün oy kullanacak. Belarus'ta 44 sandık yurt dışında olmak üzere toplam 5 bin 767 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştiriliyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi akşam 20.00'de sona erecek. Seçimleri 50 bin yerel gözlemci ve 248 yabancı gözlemci takip ediyor.

Rusya ile arası Rus paralı askerler nedeniyle gergin olan Belarus için bu seçimler daha da büyük önem kazandı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko hiçbir yabancı ülkenin seçimlere müdahalesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Belarus'ta gerçekleşen seçimlerde toplam 5 aday yarışıyor. Mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev, eski Belarus Parlamentosu alt kanadı Milletvekili Anna Kanopatskaya, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen ve Svetlana Tihanovskaya daha fazla oy alarak yeni devlet başkanı olmak için mücadele ediyor. - MİNSK

Kaynak: İHA