Belarus'ta devlet başkanı adayına gözaltı sonrası gerilim tırmanıyor: 'Protestolarda 10 kişi...
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BBC

Belarus'ta devlet başkanı adayına gözaltı sonrası gerilim tırmanıyor: 'Protestolarda 10 kişi...

Ağustos ayında gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimleri öncesi Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun en büyük rakibi Viktor Babariko'nun Perşembe günü gözaltına alınması ülkede tansiyonu yükseltti.

Belarus'ta devlet başkanı adayına gözaltı sonrası gerilim tırmanıyor: 'Protestolarda 10 kişi...
19.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:50

Belarus'ta, Ağustos ayında gerçekleşecek olan devlet başkanlığı seçimleri öncesi Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun en büyük rakibi Viktor Babariko'nun Perşembe günü gözaltına alınması ülkede tansiyonu yükseltti.

Babariko'nun destekçileri başkent Minsk'te Cuma günü gibi Perşembe günü gibi protesto gösterisi düzenledi. Protestolarda gözaltılar oldu. Olay yerindeki AFP muhabirleri aralarında yabancı basın için de çalışan gazetecilerin olduğu en az 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ülkenin başka şehirlerinde de Babariko'nun gözaltına alınması protesto edildi.

'Ülkeyi istikrarsızlaştırmayayönelik planı önledik'

Ülkeyi 26 yıldır demir yumrukla yöneten Lukaşenko, Babariko'nun gözaltına alınmasının ardından ülkesinde istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan büyük çapta bir planın önlendiğini ve bu istikrarsızlığın yurt dışından kontrol edildiğini ileri sürdü.





Lukaşenko Cuma günü yaptığı açıklamada, "hem Batı'dan hem de Doğu'dan çıkar odaklarının Belarus'a yöneldiğini" ve "bazı güçlerin aktif hale geldiğini" söyledi ancak hangi ülkeleri kastettiğini açıklamadı.

"Belarus'u istikrarsızlaştırmaya yönelik büyük çapta bir planı önledik" diyen Lukaşenko şöyle konuştu:

"Bu şaka ya göz korkutma yöntemi değil, ülkeyi bir tür 'Maydan'a (2014'teki Ukrayna protestoları) götürme girişimi. Ülke içindeki kuklaları ve yurt dışından onların iplerini çeken kuklacıların maskesini düşürdük."

Lukaşenko, 9 Ağustos'ta altıncı kez devlet başkanı seçilmek için yarışacak, ancak seçimlerin devlet tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiği bildiriliyor.

Uzmanlar, halkın yıllardır süregelen ekonomik sıkıntılar ile birlikte koronavirüs salgınının ele alınma şeklinden memnuniyetsizlik duyduklarını ve bu nedenle bu seçimlerin Lukaşenko'nun yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük muhalefet olduğunu belirtiyor.

Babariko'nun devlet başkanlığına adaylığından önce yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Belgazprom'a ay başında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamaları yöneltilmiş ve yaklaşık 20 yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Belarus Başsavcılığı Cuma günü Rusya'nın Gazprombank şirketinin yerel kolu olan Belgazprom bankasına yönelik dava açtığını ve bunun "ulusal bir tehdit" ile ilgili olduğunu açıkladı.

Lukashenko Babariko'nun seçim kampanyasının bankanın parasıyla finanse edildiğini savunmuştu. Babariko'nun kampanya ekibi suçlamaları "absürt" olarak nitelendiriyor.

İmza toplama süresi Cuma günü sona erdi

Babariko'nun seçim kampanyasının başındaki 30 yaşındaki oğlu Eduard Babariko da imza toplama süresinin bitimine bir gün kala babasıyla birlikte gözaltına alındı. Kampanya ekibinden yapılan açıklamada Babariko'nun oğlu ile birlikte seçimlere katılmak için toplanan imzaları teslim etmeye giderken gözaltına alındıkları duyuruldu.

Babariko'nun vergi kaçakçılığı ve kara para aklama davasında "tanıklar üzerinde baskı kurduğu" ve "yasa dışı faaliyetlerin organizatörü ve lideri olduğu" şüphesiyle ilgili ifadesinin alınacağı ifade edildi.





Babariko ise yetkililerin eylemlerinin "talimat doğrultusunda gerçekleştirildiğini ve siyasi nitelikte" olduğunu belirtmişti.

Avrupa Birliği Babariko'nun serbest bırakılması ve "Belaruslu yetkililere anlamlı ve rekabetçi bir siyasi yarışı temin etmeleri" çağrısında bulundu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, "Bunlar kendi iç işleri" yorumunu yaptı ve Rusya'nın müdahil olmayacağını kaydetti. Peskov, "Belarus'un iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü 3. ülke olan Rusya ile komşu olan Belarus'ta salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları ya da kalabalık etkinliklerin iptal edilmesi gibi önlemler alınmadı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülke olarak herhangi bir önlem almalarına gerek olmadığını söylemişti.

Lukaşenko, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır!" demişti.

BBC

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