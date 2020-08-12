Belarus'ta devam eden protestolarda kadınlar sokaklara indi
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Belarus'ta devam eden protestolarda kadınlar sokaklara indi

Belarus'ta seçimlerin ardından başlayan protestolarda tutuklanan protestocuların serbest bırakılmasını isteyen kadınlar, başkent Minsk'te sokaklara döküldü.

Belarus'ta devam eden protestolarda kadınlar sokaklara indi
12.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:31

Belarus'ta seçimlerin ardından başlayan protestolarda tutuklanan protestocuların serbest bırakılmasını isteyen kadınlar, başkent Minsk'te sokaklara döküldü. Belarus İçişleri Bakanlığı ise dün gece Brest kentinde güvenlik güçlerinin göstericilere karşı ateşli silah kullandığını duyurdu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından tansiyon düşmüyor. Seçimleri yüzde 80 oy alan ve 26 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalifler sokağa indi. Ülkede protestoların dördüncü gününde öğle saatlerinin ardından başkent Minsk'te kadınlar, güvenlik güçlerinin müdahalesine karşılık tepki olarak protesto gerçekleştirdi. Beyaz renkte giyinen kadınlar başkentteki bir pazarın önünde toplanırken, ellerinde çiçekler ve kalp şeklinde beyaz zarflar taşıdı. Kadınlar, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti. Başka bir kalabalık grup da kentte protestocuların tutulduğu bir hapishanenin önünde toplandı.

Polis, göstericilere ateşli silahla karşılık verdi

Belarus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Salı gecesi çıkan çatışmalarda 51 protestocu ve 14 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Bakanlık, ülkenin güneybatısında, Polonya sınırında yer alan Brest kentinde bazı protestocuların demir çubuklarla polise saldırdığını belirterek uyarı atışlarının sonuçsuz kaldığını ve polisin ateşli silah kullandığını ifade etti. Olayda 1 kişinin yaralandığı aktarıldı. Bakanlık ayrıca, dünkü gösteriler sırasında bu sabahtan itibaren binden fazla kişinin gözaltına alındığını ifade edildi. - MİNSK

Kaynak: İHA

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