Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlendi.

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlendi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun gün içinde yemin ederek görevine başlamasından sonra, bir sosyal medya hesabından yapılan çağrı üzerine göstericiler akşam ülke genelinde meydanlara çıktı.

Belarus İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, gösterilerin yasalara aykırı olduğu ve bu yüzden vatandaşların gösterilere katılmaması istendi.

Başkent Minsk'te güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı caddeleri kapatan polis, Stella Meydanı'nda toplanan göstericileri eylemlerin başlamasından bu yana ilk defa tazyikli su ile müdahalede bulunarak dağıttı. Polis dağılmayan protestocuları gözaltına aldı.

Ülkede bazı şehirlerin meydanlarında da toplanan muhalifler eylemler yaptı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bugün yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura