Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi

23.09.2020 19:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 19:44
Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlendi.

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlendi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun gün içinde yemin ederek görevine başlamasından sonra, bir sosyal medya hesabından yapılan çağrı üzerine göstericiler akşam ülke genelinde meydanlara çıktı.

Belarus İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, gösterilerin yasalara aykırı olduğu ve bu yüzden vatandaşların gösterilere katılmaması istendi.

Başkent Minsk'te güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı caddeleri kapatan polis, Stella Meydanı'nda toplanan göstericileri eylemlerin başlamasından bu yana ilk defa tazyikli su ile müdahalede bulunarak dağıttı. Polis dağılmayan protestocuları gözaltına aldı.

Ülkede bazı şehirlerin meydanlarında da toplanan muhalifler eylemler yaptı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bugün yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Aytaç Ağırlar
Spor Fatih Terim Murat Şahin Sergen Yalçın Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Ankara Mahkeme Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine protesto edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 19:53:17. #1.15#
title