Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protestolar 11'inci gününde
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Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protestolar 11'inci gününde

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik muhalefetin eylemleri 11'inci gününe girerken, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya destek mitingleri de ülke genelinde yaygınlaşıyor.

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protestolar 11'inci gününde
19.08.2020 21:19 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:19

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik muhalefetin eylemleri 11'inci gününe girerken, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya destek mitingleri de ülke genelinde yaygınlaşıyor.

Başkent Minsk'te muhalefet yanlıları devlete ait bazı fabrikalar önünde işçilerin iş bırakma eylemine destek vermek için toplandı. Önceki günlere göre düşük katılımlı gösteriler, polisin uyarısı ve müdahalesi ile dağıtıldı.

Akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı önünde toplanarak güvenlik güçlerine yönelik protesto gösterisi yapan muhalifler, ardından hükümet binası önündeki Bağımsızlık Meydanı'nda eylemlerini sürdürdü.

Belarus'un Polonya sınırında bulunan Grodno ve Brest şehirlerinde 1995 öncesinde kullanılan beyaz-kırmızı-beyaz renkli bayraklarla geniş katılımlı Lukaşenko karşıtı gösteriler düzenlendi.

Ayrıca muhalefetin oluşturduğu koordinasyon kurulu, acilen iktidarı müzakere masasına çağırdı.

Lukaşenko'ya destek mitingleri artıyor

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun taraftarları da başta Minsk olmak üzere Gomel, Mogilyov, Borisov, Bobruysk ve diğer bazı şehirlerde mitingler düzenledi.

Ellerinde Belarus bayrakları ile mitinglere katılanlar, Lukaşenko'ya destek sloganları attı. Minsk'te şehir merkezlerinde sık sık Belarus bayraklarının bulunduğu otomobil ve motosikletler şehir içinde tur attı. Şehrin fabrikalar bölgesinde toplanan Lukaşenko taraftarları ile protestocular zaman zaman karşı karşıya geldi.

Belarus Sağlık Bakanlığı, geçen hafta Brest şehrinde protestolar esnasında yaralanan bir kişinin öldüğünü açıkladı. Böylece protestolar boyunca ölenlerin sayısı 4'e ulaştı.

Güvenlik güçlerine protestolara karşı "düzeni sağlayın" talimatı

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun güvenlik konseyi üyeleri ve bölge yöneticileri ile yaptığı toplantıda, ülkede seçimler sonrasında başlayan protesto gösterileri görüşüldü.

Lukaşenko, güvenlik güçlerine ülke genelinde özellikle de başkent Minsk'te düzenin sağlanması talimatı verdi.

Belarus'ta insanların sakin bir ülkede yaşamaya alışkın olduğunu, bu sakin ülkeyi onlara geri vermek gerektiğini belirten Lukaşenko, "Minsk'te daha fazla düzensizlik olmamalı. İnsanlar yoruldu, barış ve sükunet istiyor." dedi.

Belarus istihbarat kurumu Devlet Güvenlik Komitesinden (KGB) sokak protestolarını organize edenlerin eylemlerinin belirlenmesi ve bastırılmasını isteyen Lukaşenko, bu kimselerin finans kaynaklarının açığa çıkarılması konusunda çalışmaların süreceğini ifade etti.

Lukaşenko yeni hükümeti tayin etti

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Lukaşenko, ülkenin yeni hükümetini atadı. Çok fazla değişikliğin yaşanmadığı yeni kabinede Başbakan Roman Golovçenko, Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, İçişleri Bakanı Yuriy Karayev ve Savunma Bakanı Viktor Hrenin görevlerinde kaldı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanması üzerine ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Muhalefet seçimlere hile karıştığını iddia ederek seçim sonuçlarını tanımamıştı.

Kaynak: AA

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