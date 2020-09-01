Belarus'ta bu kez öğrenciler sokağa çıktı
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Belarus'ta bu kez öğrenciler sokağa çıktı

Belarus'ta devam eden Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı protestolarda bu kez üniversiteli öğrenciler sokağa çıktı.

Belarus'ta bu kez öğrenciler sokağa çıktı
01.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:24

Belarus'ta devam eden Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı protestolarda bu kez üniversiteli öğrenciler sokağa çıktı. Yürüyüşün sonlandırılması çağrısı yapan polis, öğrencilere sert müdahalede bulundu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinden sonra sular durulmuyor. Ülke muhalefeti seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle 26 yıllık Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu protesto etmeye devam ederken, ülkedeki öğrenci birlikleri bugün sokağa çıkma çağrısında bulundu. Eğitimciler de öğrencilerin çağrısına destek verip mitinglere katılma kararı aldı. Öğrenciler başkent Minsk'te gruplar halinde toplanarak yürüyüşe geçmeye hazırlanırken Belarus polisi öğrencilere yürüyüşlerini sonlandırması çağrısında bulundu. Slogan atan öğrenciler ise polisin çağrısına kulak asmadı. Minsk polisi başta Belarus Devlet Güvenlik Servisi (KGB) binası önü olmak üzere birçok cadde ve sokakta öğrencilere müdahale etti. Zırhlı araçlarla öğrencilerin önünü kesen polisler, öğrencileri gözaltı merkezlerine götürdü. Bazı polisler öğrencilere aşırı güç kullanırken, bazı öğrenciler ise kaçmayı başardı. Belarus İçişleri Bakanlığı gözaltına alınan öğrencilerin sayısına dair bir açıklama yapmadı.

"Okula gitmeyen askere gitsin"

Dün öğrencilerin miting çağrılarından sonra açıklama yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Okumak istemiyorlar mı, o zaman vatanı savunmaları gerek. Yurdumuz tehlike altında" ifadelerini kullanmıştı. Eğitimcilerin mitinglere katılması ve destek vermesine de değinen Lukaşenko, söz konusu eğitimcilerin işlerinden olabileceğini ima ederek üstü kapalı olarak eğitimcilere gözdağı vermişti.

Gazeteciler de gözaltına alındı iddiası

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir yürüyüşte göstericilere müdahale eden polis, görevleri başında bulunan gazetecileri de gözaltına almıştı. Yaklaşık 15 gazetecinin gözaltına alındığı olayların ardından Belarus İçişleri Bakanlığı polis tarafından yapılan açıklamada, gazetecilerin yalnızca kimlik doğrulaması için gözaltı merkezine götürüldüğü ve bunun gözaltı işlemi olmadığı ifade edildi. Bugün öğrencilerin protestolarında ise bazı gazetecilerin polis tarafından gözaltına alındığı iddia edildi. Muhalif hareketin koordinasyon merkezi gözaltına alınan gazetecilerin sayısının 10'u bulduğunu öne sürdü. - MİNSK

Kaynak: İHA

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