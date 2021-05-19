Belarus'ta askeri uçak düştü: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belarus'ta askeri uçak düştü: 2 ölü

Belarus'ta askeri uçak düştü: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Belarus'ta askeri uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Belarus'ta askeri uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Brest bölgesinde bulunan Baranoviçi şehri yakınlarında eğitim uçuşu yapan 2 pilotlu Yak-130 model askeri uçak, havalandıktan kısa süre sonra teknik sebepten dolayı arızalanarak düştü.

Kazada uçağın mürettebatı hayatını kaybetti.

Pilotların çabası sayesinde uçağın yerleşim yeri dışında düştüğü belirtilen açıklamada, mürettebatın koltuk fırlatma sistemini çalıştırmasına rağmen kurtulamadığı kaydedildi.

Belarus Soruşturma Komitesi, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Memduh Büyükkılıç Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Beren Saat Feyza Aktan Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belarus'ta askeri uçak düştü: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 18:32:58. #1.14#

title