Belarus'ta 27 Şubat'ta anayasa değişikliği referandumu yapılacak - Haberler
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Belarus'ta 27 Şubat'ta anayasa değişikliği referandumu yapılacak

Belarus'ta 27 Şubat'ta anayasa değişikliği referandumu yapılacak
AA / Ali Cura - Haberler | Güncel

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede anayasa değişikliği referandumunun 27 Şubat'ta yapılmasına yönelik kararı imzaladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede anayasa değişikliği referandumunun 27 Şubat'ta yapılmasına yönelik kararı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun imzaladığı karara göre, anayasada değişiklik ve yeni ilavelerin yapılması için düzenlenecek referandumun tarihi belli oldu.

27 Şubat'ta yapılacak referandumda sandık başına gidecek halka oy pusulasında "Belarus Cumhuriyeti anayasasında değişiklik ve ilaveleri kabul ediyor musunuz?" sorusu sorulacak.

Ayrıca açıklamada, oylamanın sonucunun yayımlanmasından 10 gün sonra değişikliklerin yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla ülkede bir süre protesto gösterileri yapılmıştı.

Protestocular seçimin yenilenmesinin yanı sıra anayasa değişikliği talebinde bulunmuştu.

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AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

Aleksandr Lukaşenko, cumhurbaşkanı, Anayasa, Belarus, Güncel, Haber

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