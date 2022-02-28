Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukraynalı bir vatandaş, Rusya'ya ait ambulans konvoyunu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi.
Ukraynalı bir vatandaş, Rusya'ya ait ambulans konvoyunu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi.
Rusya, Ukrayna'da ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ukraynalı bir vatandaş, 8 adet ambulanstan oluşan konvoyu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi. Ambulanslarda yaralı Rus askerlerinin olduğu tahmin edilirken, başka bir görüntüde Rus askerlerinin trenle Belarus'ta farklı bir noktaya sevk edildiği görüldü. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa