Belarus: Rus askerleri daimi üslerine ihtiyaç halinde dönecek - Haberler

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Belarus: Rus askerleri daimi üslerine ihtiyaç halinde dönecek

AA, Ali Cura - Güncel
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Belarus: Rus askerleri daimi üslerine ihtiyaç halinde dönecek

Belarus Genelkurmay Başkanı Viktor Guleviç, ülkesine ortak askeri tatbikat için gelen Rus askeri birliklerinin ihtiyaç olduğunda daimi üslerine geri döneceğini bildirdi.

Belarus Genelkurmay Başkanı Viktor Guleviç, ülkesine ortak askeri tatbikat için gelen Rus askeri birliklerinin ihtiyaç olduğunda daimi üslerine geri döneceğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanı Guleviç, ülkedeki büyükelçiliklerin askeri ataşelerine verdiği brifingde Belarus ve Rusya'nın hafta sonu sona eren Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatında görev alan Rus birliklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Guleviç, "Rusya Silahlı Kuvvetleri birimleri, ancak biz kendimiz belirlediğimizde ve somut ihtiyaç olduğunda daimi konuşlandırıldıkları üslerine geri dönecektir. Bu tamamen bizim iç meselemiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Guleviç, bunun büyük ölçüde Belarus sınırları yakını da dahil olmak üzere Doğu Avrupa'ya asker konuşlandıran Batı'nın eylemlerine bağlı olduğunu vurguladı.

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta durumun kötüleşmesi ve sınırlardaki askeri faaliyetlerin artması nedeniyle Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatlara devam edeceğini duyurmuştu.

AA / Ali Cura - Güncel

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