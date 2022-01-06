Belarus, Polonyalı diplomatı sınır dışı etti

Belarus, Polonyalı bir diplomatı, Belarus'ta ölümlü trafik kazasına karıştığı için yurtdışına çıkış yasağı bulunan bir Polonya vatandaşının ülkeden kaçışını organize ettiği iddiasıyla sınır dışı etti.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatol Hlaz yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Brest şehrindeki Polonya Konsolosluğu'nda görev yapan bir diplomatın ölümlü trafik kazasına karışan bir Polonya vatandaşının yurtdışına kaçışını organize ettiği gerekçesiyle sınır dışı edildiğini bildirdi. "Bunun Polonya Dışişleri Bakanlığının tamamını karakterize etmeyen, münferit bir olay olduğunu içtenlikle umut ediyoruz" ifadelerini kullanan Hlaz, söz konusu olay üzerine Polonyalı diplomat ile işbirliğinin devamının kendileri açısından mümkün olmadığını aktardı. Hlaz, konuya ilişkin olarak Polonya Maslahatgüzarının da Belarus Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirterek, "Umut ediyoruz ki Polonyalı dostlarımız bu olaydan gerekli sonuçları çıkarır" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Polonya'nın Belarus Maslahatgüzarının Belarus Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı doğrulanarak, Belarus'un iddialarının teyit edilmesi ve duruma açıklık getirilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, 30 Aralık 2021 tarihinde ismi açıklanmayan 22 yaşındaki Polonya vatandaşı olan kamyon sürücüsü, kazaya sebebiyet vererek bir binek otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı ve Belarus-Rusya sınırı yakınındaki M1 karayolunda meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 Belarus vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Polonyalı kamyon sürücüsüne geçici olarak yurtdışına çıkış yasağı getirilirken, Polonya'nın Brest Konsolosluğu'nda görevli bir diplomat, Polonyalı kamyon şoförünün Belarus'tan kaçışını organize etti. Kamyon şoförü, 3 Ocak 2022 tarihinde Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalıştığı sırada Belaruslu görevliler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan son gelişmenin ardından ise Belaruslu yetkililer kaçışı organize ettiğini ileri sürdükleri Brest Konsolosluğu'nda görevli diplomatı sınır dışı etti. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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