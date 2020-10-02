Belarus, Polonya ve Litvanya büyükelçilerini geri çağırdı
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Belarus, Polonya ve Litvanya büyükelçilerini geri çağırdı

02.10.2020 17:29 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:34
Belarus, Polonya ve Litvanya büyükelçilerini geri çağırdı

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Polonya ve Litvanya'da bulunan büyükelçilerin geri çağırıldığı aktarıldı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Polonya ve Litvanya'da bulunan büyükelçilerin geri çağırıldığı aktarıldı.

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80 oy alarak kazanması sonrası muhalefet seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa çıkmıştı. Protestolarda yaşanan şiddet olaylarının ardından uluslararası topluluklar ve birçok batılı ülke Lukaşenko'yu ve seçimleri tanımadığını açıklamıştı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Polonya ve Litvanya'da bulunan büyükelçilerin geri çağırıldığı aktarıldı. Bakanlık, iki ülkeye de Belarus'ta bulunan diplomat sayılarını hızlı bir şekilde azaltmaları çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya diplomat sayısını 50'den 18'e, Letonya'ya ise 25'den 14'e indirmesini istedi.

Hükümet ayrıca, tüm yabancı gazetecilerin mevcut akreditasyonlarını iptal ettiğini ve akreditasyon için yeniden başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Öte yandan, ABD başta olmak üzere Almanya, Litvanya, Slovakya, Çekya, Estonya, Danimarka, Polonya, Hollanda ve Letonya Lukaşenko'yu devlet başkanı olarak tanımayan ülkeler arasında bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda ise Litvanya, Letonya ve Estonya Lukaşenko dahil bazı önemli Belaruslu isimlerin ülkelerine giriş yapmasını yasaklamıştı. - MİNSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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