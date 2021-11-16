Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrıldı

Avrupa'ya geçmek için Belarus'un Polonya sınırında bekleyişini sürdüren göçmenlerden bazıları Polonya güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası sınır noktasından ayrılarak geçtiğimiz hafta ormanlık alanda kurdukları kampa döndü. Bazıları ise sınır noktası yakınında kamp kurarken, bir grup da hazırlanan lojistik merkeze götürüldü.

Daha iyi yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine geçebilmek için Belarus'un Polonya sınırındaki Grodno şehrinde yer alan Bruzgi sınır kapısına dayanan göçmenler, sınır geçiş noktasından ayrıldı. Polonya'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, Polonyalı güvenlik güçlerinin biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesiyle karşılaşıp sınır bölgesinden ayrılan göçmenlerin bir bölümü, geçtiğimiz hafta ormanlık alanda kurdukları kampa geri dönerken, bazıları da sınır noktası yakınında kamp kurdu. Bir grup ise Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla Grodno kentinde hazırlanan lojistik merkezine götürüldü.

BELARUS SINIRDAKİ OLAYLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Belarus Soruşturma Komitesi, Polonya-Belarus sınırında yaşananlara yönelik inceleme başlattı. Komiteden yapılan ilk açıklamada, "Komşu devlet tarafından ses bombası ve tazyikli su kullanıldığı sırada mülteciler Belarus topraklarındaydı" denildi.

170 IRAKLI MÜLTECİ ÜLKESİNE GERİ DÖNMEK İSTEDİ

Irak Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre bazı göçmenler, Irak'ın Minsk Büyükelçiliği'ne müracaat ederek ülkelerine geri dönmek istedi. Buna göre 170 Iraklı mülteci ülkesine geri dönmek için büyükelçiliğe başvuruda bulundu. Başvuruları kabul eden Irak Büyükelçiliği 55 kişinin transit pasaportunu hazırladı. Geri dönmek için müracaat eden tüm göçmenlerin taleplerinin kabul edileceği öğrenilirken, göçmenlerin havayolu ile ülkelerine götürülmesi için çalışma başlatıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)