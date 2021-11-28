Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler için Alman Meclisi önünde binlerce mum yakıldı

Avrupa'ya göç etme arayışındayken Belarus- Polonya sınırındaki kapalı alanda kalanların durumuna dikkat çekmek için Almanya'da Federal Meclis binasının önündeki meydana binlerce mum yerleştirildi.

Seebrücke, Campact ve Mauerfall.jetzt gibi sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen eylemde başkent Berlin'de Federal Meclisin önündeki Cumhuriyet Meydanı'na binlerce mumun yanı sıra büyük harflerle ışıklandırılan "Kabul şimdi" yazısı konuldu.

Campact'ın kampanya sorumlusu Antonia Becher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu eylemle Polonya-Belarus sınırındaki göçmenlerin durumuna dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Orada binlerce kişi şiddetli soğuklarla karşı karşıya. Ne kadar kalacaklarını bilmiyorlar, çünkü Almanya da harekete geçmiyor." dedi.

Federal Meclis'in önüne yeşil ışıklı yaklaşık 6 bin mum koyduklarını ifade eden Becher, "Yeşil ışığı Polonya sınırlarındaki insanlar kullanıyor. İnsanlar, göçmenlere burada sıcak bir çorba içebileceklerini, duş alabileceklerini veya biraz dinlenebilmelerini göstermek için yeşil ışığı evlerin pencerelerine koyuyorlar." diye konuştu.

Eylemde yapılan konuşmalarda, Alman hükümetinden Polonya-Belarus sınırındaki göçmenlerin kabul edilmesi istendi.