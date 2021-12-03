Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için giysi yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için giysi yardımı

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel

Belarus-Polonya sınırındaki Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor.

Belarus- Polonya sınırındaki Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor. Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler kendileri için ayrılan lojistik merkezindeki kapalı alanda günlerini geçiriyor. Kamptaki çocuklar için gönüllü sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan kışlık giysiler dağıtıldı.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için giysi yardımı

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için giysi yardımı

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için giysi yardımı

Son dakika haberi: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title