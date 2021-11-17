Belarus-Polonya Sınırında Polis ve Göçmenler Arasında Arbede
Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan binlerce göçmenin biriktiği sınıra kaos görüntüleri hakim. Son olarak Polonya polisi sınırda kendisine taş atan göçmenlere basınçlı suyla karşılık verdi.
Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan binlerce göçmenin biriktiği sınıra kaos görüntüleri hakim. Son olarak Polonya polisi sınırda kendisine taş atan göçmenlere basınçlı suyla karşılık verdi
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