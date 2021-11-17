Belarus-Polonya Sınırında Polis ve Göçmenler Arasında Arbede - Haberler
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Belarus-Polonya Sınırında Polis ve Göçmenler Arasında Arbede

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan binlerce göçmenin biriktiği sınıra kaos görüntüleri hakim. Son olarak Polonya polisi sınırda kendisine taş atan göçmenlere basınçlı suyla karşılık verdi.

Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan binlerce göçmenin biriktiği sınıra kaos görüntüleri hakim. Son olarak Polonya polisi sınırda kendisine taş atan göçmenlere basınçlı suyla karşılık verdi

Ara bölgeye giren düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince müdahale edilmesi havadan görüntülendi

Ara bölgeye giren düzensiz göçmenlere Polonya güvenlik güçlerince müdahale edilmesi havadan görüntülendi

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