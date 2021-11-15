Belarus-Polonya Sınırında Göçmen Krizi Büyüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belarus-Polonya Sınırında Göçmen Krizi Büyüyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Polonyalı yetkililer, sınırına akın eden binlerce göçmen nedeniyle, Belarus'la silahlı çatışmaya girme olasılığına karşı uyardı.

Polonyalı yetkililer, sınırına akın eden binlerce göçmen nedeniyle, Belarus'la silahlı çatışmaya girme olasılığına karşı uyardı. Avrupa Birliği yetkilileri, sınırdaki krizin, Belarus?Devlet?Başkanı?Aleksander?Lukaşenko?tarafından?başlatılan?bir? "hibrit?savaş"?niteliği?taşıdığı görüşünde

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title