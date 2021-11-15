Belarus-Polonya Sınırında Göçmen Krizi Büyüyor
Polonyalı yetkililer, sınırına akın eden binlerce göçmen nedeniyle, Belarus'la silahlı çatışmaya girme olasılığına karşı uyardı.
Polonyalı yetkililer, sınırına akın eden binlerce göçmen nedeniyle, Belarus'la silahlı çatışmaya girme olasılığına karşı uyardı. Avrupa Birliği yetkilileri, sınırdaki krizin, Belarus?Devlet?Başkanı?Aleksander?Lukaşenko?tarafından?başlatılan?bir? "hibrit?savaş"?niteliği?taşıdığı görüşünde
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