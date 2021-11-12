Belarus-Polonya sınırında bekleyen düzensiz göçmenlerin yaşam koşulları günden güne kötüleşiyor
Göçmenlerin ateş yakmak için ormanlık alandan kestikleri ağaçları kamyonla geçici kamp alanına getirmesi Kesilen odunların kamp alanındaki göçmenlere dağıtılması Dağıtım sırasındaki izdiham Odunların çadır kampının bulunduğu sınır hattına taşınması Kamp alanında ateş yakılması Göçmen...
Göçmenlerin ateş yakmak için ormanlık alandan kestikleri ağaçları kamyonla geçici kamp alanına getirmesi
Kesilen odunların kamp alanındaki göçmenlere dağıtılması
Dağıtım sırasındaki izdiham
Odunların çadır kampının bulunduğu sınır hattına taşınması
Kamp alanında ateş yakılması
Göçmen ailelerin çocuklarıyla beraber ateşin başında ısınma çabası
Ağaç dalları ve yaprakları kullanılarak yapılan derme çatma kulübelerde kalan göçmenler
Göçmen çocukların kamp alanında dolaşması
Alnında "HELP" yazan göçmen çocuğu
Kamp alanından genel görüntüler
Göçmenlerin kamp alanına getirilen odunları kırma çabası
Yakılan ateşin başında ısınmaya çalışan göçmenler
Helikopter
Ormandan kuru odun ve çalı toplayan göçmenler
Çocukların oyunları
Sınırın Polonya tarafındaki askeri hareketlilik
Belarus tarafında kalan göçmenlere getirilen yardımları taşıyan kamyon Polonya üzerinden AB üyesi ülkelere geçme umuduyla beş gün önce Belarus-Polonya sınırına dayanan göçmenlerin yaşam koşulları, havaların soğumasıyla birlikte iyice kötüleşti. Geçici kamp alanlarında kurdukları çadır ya da inşa ettikleri ilkel kulübelerde barınan göçmen aileler, yardım kuruluşlarının getirdiği giyim ve gıda malzemeleriyle hayata tutunmaya çalışıyor. Kış soğuklarının iyice hissedilmeye başlandığı sınır hattından Polonya'ya geçmek için günlerdir bekleyen göçmenler, ormandan kestikleri ağaçları kullanarak yaktıkları ateşle ısınıyor. Bazı göçmen çocukları, AB hayallerini alınlarına yazılan "HELP" kelimesiyle dışa vuruyor. Ebeveynleri yakacak çalı çırpı toplarken çocuklar da ormanlık alanda hayatın tüm zorluklarına rağmen birbirleriyle oyun oynuyor. Sınır tellerinin Polonya tarafında ise yoğun bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Kaçak göçmen geçişini önlemek isteyen Polonya güvenlik güçleri, sınır hattındaki askeri yığınağı her geçen gün daha da artırıyor.