Belarus-Polonya sınırında bekleyen düzensiz göçmenlerin yaşam koşulları günden güne kötüleşiyor

Göçmenlerin ateş yakmak için ormanlık alandan kestikleri ağaçları kamyonla geçici kamp alanına getirmesi

Kesilen odunların kamp alanındaki göçmenlere dağıtılması

Dağıtım sırasındaki izdiham

Odunların çadır kampının bulunduğu sınır hattına taşınması

Kamp alanında ateş yakılması

Göçmen ailelerin çocuklarıyla beraber ateşin başında ısınma çabası

Ağaç dalları ve yaprakları kullanılarak yapılan derme çatma kulübelerde kalan göçmenler

Göçmen çocukların kamp alanında dolaşması

Alnında "HELP" yazan göçmen çocuğu

Kamp alanından genel görüntüler

Göçmenlerin kamp alanına getirilen odunları kırma çabası

Yakılan ateşin başında ısınmaya çalışan göçmenler

Helikopter

Ormandan kuru odun ve çalı toplayan göçmenler

Çocukların oyunları

Sınırın Polonya tarafındaki askeri hareketlilik

Belarus tarafında kalan göçmenlere getirilen yardımları taşıyan kamyon Polonya üzerinden AB üyesi ülkelere geçme umuduyla beş gün önce Belarus-Polonya sınırına dayanan göçmenlerin yaşam koşulları, havaların soğumasıyla birlikte iyice kötüleşti. Geçici kamp alanlarında kurdukları çadır ya da inşa ettikleri ilkel kulübelerde barınan göçmen aileler, yardım kuruluşlarının getirdiği giyim ve gıda malzemeleriyle hayata tutunmaya çalışıyor. Kış soğuklarının iyice hissedilmeye başlandığı sınır hattından Polonya'ya geçmek için günlerdir bekleyen göçmenler, ormandan kestikleri ağaçları kullanarak yaktıkları ateşle ısınıyor. Bazı göçmen çocukları, AB hayallerini alınlarına yazılan "HELP" kelimesiyle dışa vuruyor. Ebeveynleri yakacak çalı çırpı toplarken çocuklar da ormanlık alanda hayatın tüm zorluklarına rağmen birbirleriyle oyun oynuyor. Sınır tellerinin Polonya tarafında ise yoğun bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Kaçak göçmen geçişini önlemek isteyen Polonya güvenlik güçleri, sınır hattındaki askeri yığınağı her geçen gün daha da artırıyor.