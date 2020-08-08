Belarus olaylı kampanya sürecinin ardından yarın sandık başına gidiyor
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Belarus olaylı kampanya sürecinin ardından yarın sandık başına gidiyor

Belarus halkı, gergin geçen seçim kampanyası döneminin ardından devlet başkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek.

Belarus olaylı kampanya sürecinin ardından yarın sandık başına gidiyor
08.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:11

Belarus halkı, gergin geçen seçim kampanyası döneminin ardından devlet başkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek. Seçim, en güçlü muhalif adayların tutuklanmasının ve Rus güvenlik şirketi Wagner'a mensup 33 kişinin gözaltına alınmasının gölgesinde yapılacak.

Belarus'ta 9 Ağustos Pazar günü yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde ülke genelinde ve yurt dışında kayıtlı 6,8 milyondan fazla seçmen oy kullanabilecek. Bugüne kadarki en kalabalık muhalif gösterilerin düzenlendiği ülkede, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko 26 yıllık iktidarı boyunca hiç karşılaşmadığı zorlu bir seçime giriyor.

5 ADAY YARIŞACAK

Lukaşenko'nun yanı sıra Svetlana Tihanovskaya, 'Govori Pravdu' (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev, eski milletvekili Anna Kanopatskaya ve Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi lideri Sergey Çereçen seçimlerde yarışacak.

LUKAŞENKO'NUN EN BÜYÜK RAKİPLERİ TUTUKLANDI

Devlet Başkanı Lukaşenko'nun en büyük rakiplerinden eski bankacı Viktor Babariko ile ünlü blogger Sergey Tihanovskiy, seçim kampanyası sırasında yüzlerce muhalif isimle birlikte tutuklandı. Babariko, eskiden yönetim kurulu başkanlığını yaptığı, Rus Gazprombank'ın iştiraki Belgazprombank bankasına yönelik vergi kaçakçılığı ve kara para aklama davasıyla ilişkilendirildi. Diğer bir güçlü muhalif isim Valeriy Tsepkalo ise tutuklanacağını öne sürerek ülkeyi terk etti.

3 KADIN ADAY LUKAŞENKO'YA KARŞI BİRLEŞTİ

Seçimler öncesi üç kadın aday, Lukaşenko'ya karşı ittifak yapma kararı aldı. Seçimlere katılmaktan men edilen eşlerinin yerine siyaset sahnesine çıkan kadın adaylar, 'Seviyoruz, yapabiliriz, kazanacağız' sloganıyla güçlerini birleştirdi. Ev kadını olan Svetlana Tihanovskaya, eşi Sergey Tihanovskiy'nin muhalif bir gösteride gözaltına alınması üzerine seçimlerde aday olmaya karar verdi. Tihanoskaya, diğer 2 kadın aday Mariya Kolesnikova ve Veronika Tsepkalo'nun da kendisine destek vermesiyle Lukaşenko'nun en büyük rakibi haline geldi.

Devlet Başkanı Lukaşenko'nun, "Bizim anayasamız kadınlara göre değil. Ayrıca bizim toplumumuz, bir kadına oy verebilecek olgunlukta değil. Çünkü anayasamızda devlet başkanı güçlü ikidara sahip" sözleri tepkilere neden olmuştu.

'200 YABANCI PARALI ASKER' İDDİASI

Belarus'ta Rus güvenlik şirketi Wagner grubuna mensup paralı asker oldukları iddia edilen 33 Rusya vatandaşı 29 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Lukaşenko, devlet başkanlığı seçimleri öncesinde iç karışıklık çıkarmak için 200'den fazla militanın ülkeye giriş yaptığını iddia etmişti.

26 YILDIR ÜLKEYİ YÖNETİYOR

1994 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Lukaşenko, altıncı kez seçimlerde aday oluyor. Belarus lideri, kısa süre önce verdiği bir mülakatta, "Eğer yapabileceğim başka bir şey olsaydı, başkanlığı bırakırdım. Bunun dışında bir yaşam biçimini bilmiyorum. Başkan olmazsam, sabah kalktığımda ne yapacağımı düşünemiyorum bile" ifadelerini kullanmıştı. Lukaşenko, 2015'te yapılan son devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 83,49 oyla yeniden seçilmişti.


Kaynak: DHA

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