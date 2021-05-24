Belarus, Minsk'e indirilen uçağın uluslararası kurallara uygun olarak indirildiğini savundu

Belarus, Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının Minsk'e indirilmesinin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştiğini savunurken, tepki gösteren ülkeleri olayı politize etmekle suçladı.

Belarus, Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının Minsk'e indirilmesinin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştiğini savunurken, tepki gösteren ülkeleri olayı politize etmekle suçladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden uçağın Belarus Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı tarafından Minsk'teki havaalanına yönlendirilmesi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin yankıları hala devam ederken son olarak Belarus Dışişleri Bakanlığı uçağın indirilmesine dair açıklama yaptı. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz duruma tepki gösteren ülkeleri olayı politize etmekle suçlayarak, "Ortak çabalarla sağlanmış olan bu olaya öncelikle güvenlik açısından bakmak gerekir. Hiç şüphe yok ki, yetkili makamlarımızın eylemleri de yerleşik uluslararası kurallara tamamen uygundur. Bu çerçevede, elbette bazı ülkeler ve Avrupa kurumları tarafından yapılan saldırgan ve aceleci beyanlar çarpıcıdır. Durum doğrudan ve açıkça tırmandırılıyor, kasıtlı olarak politize ediliyor ve asılsız suçlamalar geliyor, yafta vuruluyor. Bununla birlikte konuyu objektif olarak anlamak için açık bir istek de yok. Bunun yerine yaptırım sloganları hemen yankılandı" dedi. Uçağın bomba ihbarı doğrultusunda Minsk'e indirildiğini savunan Glaz, güvenlik kurallarının insani anlamda en önemli unsur olduğunu ifade ederek özellikle batılı ülkelerin tepkilerini yersiz bulduklarını söyledi.

Rusya uçak krizine dair yorum yapmadı

Özellikle batılı ülkelerin Belarus'a karşı gösterdiği sert tepki hala devam ederken Belarus'a karşı yaptırımların uygulanması gündemde tutuluyor. Gerilimin ilk anından itibaren Rusya'nın tavrı merak edilirken gazeteciler Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan olaya ilişkin değerlendirme istedi. Peskov olayın uluslararası havacılık otoriteleri tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söylerken, "Konuyla ilgili yorum yapmayacağım" dedi. Uçakta Rus ajanlarının olduğuna dair iddiaların sorulmasına da cevap veren Peskov, "Kimin orada olduğu ve nelerin iddia edildiğine dair bir bilgimiz yok. Yorum yapmayacağım. Bu yorum yapacağım son şey" dedi. - MİNSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı