Belarus Ligi: Slutsk: 1 - Rukh Brest: 1 Pandemiye karşın futbola ara vermeyen Belarus'ta Slutsk, sahasında Rukh Brest ile 1-1 berabere kaldı.

Pandemiye karşın futbola ara vermeyen Belarus'ta Slutsk, sahasında Rukh Brest ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele seyircili oynandı.

Korona virüs nedeniyle tüm dünyada liglere ara verilirken, maçları seyircili şekilde oynatmaya devam eden Belarus'ta günün ilk maçı tamamlandı. Smolevichy-FC Minsk mücadelesi ileri bir tarihe ertelenirken, taraftarı önünde Rukh Brest'i konuk eden Slutsk, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 81. dakikada Samenov'un golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takım 87. dakikada Vassiljev'in penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı. Bu sonuçla Slutsk 17 puanla 5. sırada yer alırken Rukh Brest ise puanını 14 yaptı ve ligde 7. sırada kendisine yer buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA