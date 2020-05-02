Belarus Ligi'nde iddaacıların dikkatini çeken istatistik! Son 10 maçın...

Bu bir ilandırFC MINSK - ZHODINOSon olarak Slavia Mozyr deplasmanında 3-1 kazanan FC Minsk, puanını 9'a yükseltti ancak maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Vladislav Nasibulin ile maç esnasında kenara gelen Antom Shramchenko'nun durumları şüpheli.