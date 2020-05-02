Belarus Ligi'nde iddaacıların dikkatini çeken istatistik! Son 10 maçın...
02.05.2020 03:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 03:10
Bu bir ilandırFC MINSK - ZHODINOSon olarak Slavia Mozyr deplasmanında 3-1 kazanan FC Minsk, puanını 9'a yükseltti ancak maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Vladislav Nasibulin ile maç esnasında kenara gelen Antom Shramchenko'nun durumları şüpheli.
Bu bir ilandır
FC MINSK - ZHODINO
Son olarak Slavia Mozyr deplasmanında 3-1 kazanan FC Minsk, puanını 9'a yükseltti ancak maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Vladislav Nasibulin ile maç esnasında kenara gelen Antom Shramchenko'nun durumları şüpheli.
TD Andrey Razin, bu sezon 3 gole katkı veren (2 gol - 1 asist) Roman Gribovskiy ile gol aramaya devam edecektir.
Zhodino ise Rukh Brest ile yenişememişti. 0-0 biten maçla birlikte son 3 maçtır kalelerini gole kapatmış oldular.
Sağ açık Ilya Kukharchik henüz iyileşmedi, orta sahadan Yuri Pavlyukovets'in durumu maç saati netlik kazanacak.
%14'lük kesim maçta beraberlik bekliyor.
Sivassporlu futbolcular "Evde kal" diyor!
Kaynak: Hürriyet