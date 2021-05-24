Belarus, Letonya Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarının ülkeyi terk etmesini teklif etti
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Belarus, Letonya Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarının ülkeyi terk etmesini teklif etti

Belarus, Letonya Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarının ülkeyi terk etmesini teklif etti
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Riga'da Belarus bayrağına hakaret edildiği gerekçesiyle Letonya'nın Minsk Büyükelçisi Einars Semanis ve diğer büyükelçilik çalışanlarının ülkeyi terk etmesini önerdiğini söyledi.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Riga'da Belarus bayrağına hakaret edildiği gerekçesiyle Letonya'nın Minsk Büyükelçisi Einars Semanis ve diğer büyükelçilik çalışanlarının ülkeyi terk etmesini önerdiğini söyledi.

Makey gazetecilere yaptığı açıklamada, "Letonya'nın başkenti Riga'da Belarus bayrağına hakaret edildiği" gerekçesiyle Semanis'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Belarus'ta bulunan Letonyalı Büyükelçi Semanis'in 24 saat içinde, büyükelçilikteki diplomatlar ve diğer teknik personelin de 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini önerdiklerini belirten Makey, büyükelçilikte ise binanın bakımını temin için bir teknik personelin kalmasını teklif ettiklerini kaydetti.

Makey, "Bu tür kışkırtıcı eylemleri karşılıksız bırakamayız. Bu tür eylemlerin, Belarus'un Ryanair olayına ilişkin uluslararası uzmanların katılımıyla şeffaf bir açık soruşturma yürütmeye hazır olduğuna ilişkin açıklamalarının arka planında yürütülmesine şaşırıyoruz. Bu açıklamalarımıza karşı, sadece siyasi suçlayıcı ifadeler kullanılmıyor, somut, kışkırtıcı eylemler de yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Letonya'nın başkenti Riga'da Dünya Hokey Şampiyonası'nın yapıldığı merkezin önünde Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ve Riga Belediye Başkanı Martinş Stakis, Belarus bayrağını bulunduğu direkten indirerek yerine Belarus'taki muhaliflerin eylemlerde kullandığı beyaz-kırmızı-beyaz renkleri üzerinde taşıyan bir sembolü çekmişti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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