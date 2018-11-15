Belarus Konsolosluk Heyetinden Erü Rektörüne Ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümüne kütüphane bağış töreni için Kayseri'ye gelen Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk 2. Sekreteri Marta Demidova ve Ekonomik İşbirliği Danışmanı Ruslan Kizeleviç, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Belarus Konsolosluk görevlileri, Türkiye ile Belarus arasındaki işbirliği ve dostluğun geliştirilmesinde, özellikle kültürel işbirliğinde, üniversitelerin önemli yer tuttuğuna değindi. Belarus Konsolosluk görevlileri, muhtemelen 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek ve Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun da katılacağı Türkiye-Belarus arasındaki işbirliği toplantısına, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı da davet etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise Belarus heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Çalış, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk 2. Sekreteri Marta Demidova, Ekonomik İşbirliği Danışmanı Ruslan Kizeleviç ile Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğr. Gör. Vladimir Budaı'ya, üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.

Belarus heyeti ise, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a, Belarus'un simgesi keten kumaştan yapılmış özel ambalajında peçete hediye etti. - KAYSERİ