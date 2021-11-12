Belarus havayolu şirketi, Türkiye'den Belarus'a göçmen taşımayacak

Belarus'a ait Belavia havayolu şirketi, Belarus- Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinde Türkiye'den Belarus'a Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını taşımayacağını açıkladı.

Belaruslu havayolu şirketi Belavia, son dönemde Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinde uçuşlara ilişkin yeni kararlarını açıkladı. Alınan kararla, havayolu şirketi Belavia Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını Türkiye'den Belarus'a taşımayacak. Havayolu şirketi tarafından siteleri üzerinden yapığı açıklamada, "Türk yetkilileri ile alınan karar doğrultusunda yarından itibaren geçerli olmak üzere Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları Türkiye-Belarus seferlerinde kabul edilmeyecek" denildi.

Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizinde Avrupa Birliği, Belarus'u göçmenlerin sınırlarını geçerek Polonya ve diğer Avrupa ülkelerine geçişi noktasında göçmenleri cesaretlendirmekle suçluyor. Belarus'un göçmenlerin sınırı geçişine kolaylık sağladığını iddia eden AB, Belarus'a ait havayolu şirketlerine yaptırım uygulanabileceğini açıkladı. - MİNSK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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