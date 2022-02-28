Belarus Dışişleri Bakanlığı: Müzakereler için her şey hazır - Haberler

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Belarus Dışişleri Bakanlığı: Müzakereler için her şey hazır

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Belarus Dışişleri Bakanlığı: Müzakereler için her şey hazır

Belarus Dışişleri Bakanlığı Ukrayna-Rusya arasındaki yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği odanın görüntüsünü paylaşarak "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" dedi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Ukrayna- Rusya arasındaki yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği odanın görüntüsünü paylaşarak "Belarus'ta Rusya- Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" dedi.

LAR


Demirören Haber Ajansı - Dünya

Dışişleri Bakanlığı, Belarus, Ukrayna, Rusya, Dünya, Haberler

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