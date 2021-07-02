Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Ukrayna'ya sınırlar terör operasyonu kapsamında kapatıldı"
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Ukrayna'ya sınırlar terör operasyonu kapsamında kapatıldı"

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 'Ukrayna'ya sınırlar terör operasyonu kapsamında kapatıldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede büyük bir terör operasyonunun bugün tamamlandığını duyurarak, operasyon kapsamında Ukrayna ile sınırlarını kapattığını açıkladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede büyük bir terör operasyonunun bugün tamamlandığını duyurarak, operasyon kapsamında Ukrayna ile sınırlarını kapattığını açıkladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 3 Temmuz Belarus Bağımsızlık Günü nedeniyle düzenlenen programda, ülkede ABD, Almanya, Ukrayna, Polonya ve Litvanya tarafından yönlendirilen batı yanlısı bir terör grubuna yönelik geniş çaplı bir operasyon yapıldığını duyurdu. Lukaşenko açıklamasında, "Bugün ülkede geniş çaplı bir terör operasyonunu tamamladık" dedi. Geçtiğimiz devlet başkanlığı seçimleri öncesinde de buna benzer bir operasyon yaptıklarını hatırlatan Lukaşenko, "Görevlilerimiz ortadan kaldırılması gereken tümörü ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko ayrıca, Ukrayna ile sınırların kapatıldığını da açıkladı. Ukrayna üzerinden Belarus'a yasadışı yollarla silah sokulduğunu savunan Lukaşenko, "Geçtiğimiz yıl da bu hususta konuştum ama çoğu kişi bana inanmadı. Ukrayna'dan Belarus'a çok miktarda silah geliyor, bu nedenle sınır birliklerine Ukrayna sınırını tamamen kapatma talimatı verdim" diyerek batı yanlısı ülkelere rest çekti. - MİNSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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