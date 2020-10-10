Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko tutuklu muhalefet liderleriyle görüştü

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, tutuklu olan muhalefet liderleri ile hapishanede görüşme gerçekleştirdi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, tutuklu olan muhalefet liderleri ile hapishanede görüşme gerçekleştirdi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80 oy alarak kazanması sonrası muhalefet seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa çıkmıştı. Protestolar sırasında çok sayıda muhalefet lideri ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Batılı ülkelerin sırt döndüğü ve sadece Rusya'dan destek bulan Devlet Başkanı Lukaşenko ilginç bir hamlede bulunarak, ülkedeki kaosun tamamen sonlanması için tutuklu muhalefet liderleri ile görüşme gerçekleştirdi. Lukaşenko, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) gözetiminde muhalefet liderleri ile bir tutuklu merkezinde bir araya geldi. Görüşmede Lukaşenko'nun karşısına aday çıkan ve seçimlerde yüzde 10 oy aldıktan sonra Litvanya'ya sığınan Svetlana Tihanovskaya'nın eşi Sergey Tihanovskaya da yer aldı.

Belarus Devlet Başkanı Sözcüsü Natalya Eismont, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Lukaşenko'nun Tihanovskaya'ya Litvanya'daki eşi Tihanovskaya ile telefon görüşmesi yapabilmesi için özel izin verdiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Lukaşenko'nun tutuklu merkezinde muhalefet liderleri ile yaptığı görüşmenin görüntüleri ise sosyal medyaya düştü. Görüntülerde Lukaşenko'nun muhalefet liderlerine, "Destekçilerinizin suçlamalarından yola çıkarak en gerçekçi çözümün sadece anayasa olduğunu, sokakta yeni bir anayasa yazamayacağınızı anladığınızı düşünüyorum. Yanınızda avukatlarınız var. Duruma daha geniş bakmam gerekirse sadece destekçilerinizi değil bütün toplumu bu konuda ikna etmem gerekiyor" dediği görüldü.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK