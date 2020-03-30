Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Koronavirüsü votka ve sauna ile defedeceğiz Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki aktviteleri iptal etmeyi ve sosyal-iş yerlerini kapatmayı reddediyor. Lukaşenko konuya ilişkin yaptığı son açıklamada "Votka ve saunanın Covid-19'undan korunmaya yeteceğini" ileri sürdü.

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki aktviteleri iptal etmeyi ve iş yerlerini kapatmayı reddediyor. Lukaşenko konuya ilişkin yaptığı son açıklamada "Votka ve saunanın Covid-19'u defedeceğini" ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com