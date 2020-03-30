Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Koronavirüsü votka ve sauna ile defedeceğiz
Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki aktviteleri iptal etmeyi ve sosyal-iş yerlerini kapatmayı reddediyor. Lukaşenko konuya ilişkin yaptığı son açıklamada "Votka ve saunanın Covid-19'undan korunmaya yeteceğini" ileri sürdü.
30.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:14
Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki aktviteleri iptal etmeyi ve iş yerlerini kapatmayı reddediyor.
Lukaşenko konuya ilişkin yaptığı son açıklamada "Votka ve saunanın Covid-19'u defedeceğini" ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com